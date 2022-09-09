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內地教育部：全力確保高校畢業生就業局勢穩定

社會熱點 14:13 2022/09/09

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內地青年失業率高企，同時，大批高校畢業生步入社會。內地教育部表示，就業形勢遇到前所未有的嚴峻挑戰，全力確保高校畢業生就業局勢穩定。

據央視新聞報道，教育部部長懷進鵬指，做好高校畢業生就業工作是教育部今年重中之重的任務。今年高校畢業生總規模達到1076萬人，規模首次破千萬，且受疫情和經濟下行壓力增大等多方因素影響，就業形勢遇到了前所未有的嚴峻挑戰。

他又指，截至目前，2022屆高校畢業生就業進展總體平穩。

他介紹就業進展的特點時稱，強化促就業工作頂層設計，支持畢業生多渠道就業創業、鼓勵到基層和中西部地區就業、優化指導服務、加強就業權益保護等方面的政策更加健全、更加完善。充分發揮中小微企業等市場化崗位吸納就業的主渠道作用。建立健全就業幫扶機制，對特殊困難的群體，比如脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭以及殘疾畢業生等開展精準幫扶。此外，做好就業指導工作。

報道指出，促進高校畢業生就業，是教育系統的職責所在、情感所系。全力確保高校畢業生就業局勢穩定。

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責任編輯：尹航

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