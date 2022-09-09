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內地8月金融數據回升 新增社融2.43萬億勝預期

經濟脈搏 16:37 2022/09/09

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人行今日（9日）公佈8月金融數據，其中8月社融新增2.43萬億元（人民幣，下同），勝預期；新增人民幣貸款1.25萬億， M2按年增12.2%。

人行官網公佈，初步統計，8月社會融資規模增量為2.43萬億元，比上年同期少5571億元，前值為7561億。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.33萬億元，按年多增631億元。

8月份人民幣貸款增加1.25萬億元，按年多增390億元。分部門看，住戶貸款增加4580億元，其中，短期貸款增加1922億元，中長期貸款增加2658億元；企（事）業單位貸款增加8750億元，其中，短期貸款減少121億元，中長期貸款增加7353億元，票據融資增加1591億元；非銀行業金融機構貸款減少425億元。1至8月，人民幣貸款累計增加15.61萬億元，按年多增5540億元。

8月末，外幣貸款余額8268億美元，同比下降12.3%。8月份外幣貸款減少347億美元，同比多減332億美元。

8月末，廣義貨幣(M2)按年增長12.2%，前值12%；狹義貨幣(M1)按年增長6.1%，前值6.7%，M2-M1剪刀差有所擴大。

責任編輯：李冰琪

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