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英女王的中國廣東緣：曾到廣州種樹吃粵菜 盛讚這款紅茶

國情動向 11:26 2022/09/10

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英女王的中國廣東緣：曾到廣州種樹吃粵菜 盛讚這款紅茶

英女王伊麗莎白二世逝世，享年96歲。英女王1986年第二度到訪香港前，到了中國大陸，寫下英國君主首次訪華的歷史，並稱中國古老文明「給我們留下了難忘回憶」。英女王1986年訪華行程除了到過北京，也跟廣東大有緣分。英女王在廣州種下了一棵象徵中英友誼的橡樹，並品嚐了粵菜，留下了名為「英女王宴」的套餐。英女王訪華之前，其實更早已接觸到廣東英德紅茶，大讚其茶質

《南方都市報》報道，英女王伊麗莎白二世1986年來到中國，到訪了北京、西安、上海、昆明和廣州5座內地城市。英女王在北京遊覽了故宮、天壇，並登上八達嶺長城。她登長城當日身穿深紫色套裝，面帶笑容，拎著黑色小包，並與丈夫菲臘親王合照留念。

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到訪廣州期間，英女王來到白天鵝賓館。據記述，英女王車隊當時穿越了大半個廣州老城。不少廣州人還記得，英女王座駕勞斯萊斯後來一度被擺在白天鵝賓館門前展示，成了白天鵝的標誌。

那次訪問中，英女王還在白天鵝賓館吃了地道的粵菜。2012年，白天鵝賓館停業改造之際，前副總經理彭樹挺在微博曬出酒店保存了26年的「英女王宴」菜譜：月映仙兔、雙龍戲珍珠、燕乳入竹林、金紅化皮豬、鳳凰八寶鼎和錦繡石斑魚，合共六道經典菜式。

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據悉，英女王到訪前，白天鵝餐飲部了解到她的飲食習慣，「我們就想要讓她吃到廣東特色菜」。「月映仙兔」為廣式點心拼盤，「金紅化皮豬」一直是白天鵝賓館的招牌菜，即廣東人熟悉的烤乳豬。

當年英女王所用的餐具都是特別訂制的，有英國的銀器茶具，也有中國的陶瓷碗碟。彭樹挺回憶，自那以後，「英女王宴」作為白天鵝經典菜式套餐固定下來。

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另外，英女王還曾來到廣州流花西苑，種下了一棵象徵中英友誼的橡樹。流花西苑也贈她一盆樹齡60年的九里香盆景。英女王也訪問了廣州少年宮，觀看航模表演，並在蓓蕾劇院欣賞了小朋友們的文藝演出。

事實上，英女王訪華前早已與廣東結緣。據媒體報道，1966年，廣東英德紅茶在英國倫敦拍賣，引起關注，結果被輾轉送給了英女王。她飲用後稱讚英德紅茶的色、香、味俱佳，可媲美錫蘭紅茶。

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責任編輯：連兆鋒

 

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