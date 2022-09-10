▲ 英女王廣州行 勞斯萊斯專車原來由這香港商人出錢

英女王伊麗莎白二世逝世，享年96歲。英女王1986年歷史性訪華，去香港前曾到廣州，這是她第一次，也是英國君主首次到訪中國內地。英女王伊麗莎白二世除了在白天鵝賓館，品嚐過流傳後世的「英女王宴」套餐，她在廣州出行所乘坐的汽車也讓廣州人留下深刻記憶。這輛勞斯萊斯是由香港商人霍英東特意買來接待英女王，而豪華房車當時在內地極為罕見，英女王離開後，霍英東用這輛勞斯萊斯做了一個舉動。

英女王1986年10月訪華，廣州是她繼北京、西安、上海、昆明後，訪問中國內地城市的最後一站。廣州作為中國改革開放重地，十分重視英女王到訪。

當時女王在廣州下榻酒店，就選在霍英東的白天鵝賓館，這是一家五星級酒店，而英女王所用車輛也由霍英東安排。

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據悉，白天鵝賓館當年已經擁有了2輛勞斯萊斯，以及十多輛奔馳汽車，但霍英東還是覺得不夠隆重。因為英女王當時在英國的正式座駕就是勞斯萊斯VI，因此霍英東特意花高價，向香港的一位收藏家買來同款車型，送到廣州接待英女王。

勞斯萊斯就是在那一年才出現在中國內地，此後10年，亦即到1996年，內地也只有50輛勞斯萊斯，可見極為罕有。

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女王訪問過後，霍英東並未把這輛勞斯萊斯運回香港，而是送給了白天鵝賓館，留著以後接待更多的外國官員。這輛勞斯萊斯成為了白天鵝賓館頂級接待車，此後載過德國的總理等貴客。

其實，一般市民也可以在白天鵝賓館租用這輛勞斯萊斯，只是每小時的費用高達2800元，無疑不是當年內地普通人承擔得起。如今這輛勞斯萊斯已經成為了廣州霍英東紀念館展覽品，供人們參觀。

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責任編輯：連兆鋒