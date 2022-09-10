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英女王1986訪華盛況 中外傳媒當年如此報道有趣細節

國情動向 13:01 2022/09/10

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英女王1986訪華盛況 中外傳媒當年如此報道有趣細節

英女王伊麗莎白二世逝世，享年96歲。伊麗莎白二世是英國史上首位訪問中國的君主，1986年10月曾與丈夫菲臘親王走訪北京、西安、上海、昆明、廣州，然後再到當時由英國殖民管治的香港。新華社旗下專門匯集境外媒體報道的報章《參考消息》，翻出36年前香港與西方傳媒對英女王訪華的報道，綜合了10個有趣細節。

  • 【細節1】「我現在整天就想著怎樣學漢語」

英女王伊麗莎白二世於1986年10月12日開始她的中國之行，香港《南華早報》駐白金漢宮記者當年9月底披露，女王非常重視她的中國之行，以致花了不少時間來盡量多學點漢語。英女王表示，學中國話是出於對主人的禮貌。

記者當年說，中國駐倫敦使館的一位年輕女翻譯，用了兩個下午，在女王二樓的書房教她學漢語。事後女王同查爾斯王儲開玩笑說：「我現在整天就想著怎樣學漢語。」

  • 【細節2】英媒讚重陽節抵華「好兆頭」

英國《今日報》（Today，1995年已停刊）報道，女王抵達中國走出飛機時，身穿黃色衣服，這是中國歷朝帝王的傳統顏色。

報道當年還指，象徵那次訪問具有重要外交和工業意義的好兆頭，莫過於英女王到達的日期：1986年10月12日，農歷九月初九重陽節。「九」在中國被認為是個吉祥的數字。

1986年10月12日，北京群眾夾道歡迎英女王

  • 【細節3】專車不掛窗簾

法新社1986年10月12日援引英國駐華使館人員說，中國官員應英使館要求，給英女王提供了一輛不掛窗簾的白玻璃窗汽車，讓她那兩天到北京各處走動時「能看見車外和被車外看見」。

報道稱，以前的訪華外國元首乘坐汽車，都配茶色玻璃窗或掛上窗簾。

  • 【細節4】國宴上用筷子夾龍眼

路透社報道，在1986年10月13日舉行的晚宴上，英女王結束了人們幾個月來的猜測，她吃第一道菜時即用了筷子。

報道介紹當晚宴會菜式，在中國式冷盤之後，是茉莉花雞湯、「佛跳墻」海味、清蒸牛肉、鴨塊、蔬菜、清蒸魚，茶、各種糕點、水果和奶油凍。

英國各大報章更不放過這一好題材，《每日電訊報》刊登了一幅高二十厘米的大照片，顯示了國宴服務員正為女王準備一雙筷子。《太陽報》更以一篇女王用筷子夾龍眼為題，風趣地報道了女王出席國宴的盛況。

1986年10月13日，英女王在北京歡迎宴會上

  • 【細節5】「中英關係晴空萬里」

1986年10月13日，英國各大報都以較大篇幅，刊登記者從北京發回的關於英女王訪華的消息。

各報普遍認為，女王這次訪問意義重大。《每日快報》和《金融時報》說，這是一次「歷史性的旅行」和「劃時代的訪問」。《泰晤士報》表示，女王的這次訪問是一個「歷史性的時刻」，這表明，「中英關係兩個世紀以來第一次猶如北京的秋季那樣溫暖和晴空萬里」。《每日電訊報》形容訪問是對中國最近幾年來實行開放行動的「最強有力的象征」。《今日報》說這次訪問將被載入史冊。

  • 【細節6】長城登高超過列根

1986年10月14日，英女王和丈夫菲臘親王在北京八達嶺長城，登高500米，路透社指出，這一高度比1984年美國總統列根遊長城時走得還遠一點。

為了報道這場面，英國的獨立電視公司空運來一個衛星地面站，專門用於英女王遊長城的實況報道。這套設備由直升飛機吊裝在長城城牆的一個烽火台上。

1986年10月14日，英女王和菲臘親王遊覽長城

  • 【細節7】難得如此開心

英女王此行還到訪上海，香港《文匯報》當時報道，英女王進入上海豫園商場參觀，在江南土特產、茶葉、藝術陶瓷商店前，她停下來蠻有興致地欣賞一尊尊笑呵呵的大肚佛。

走過「南翔饅頭店」制作間時，她透過玻璃見到七八位女工在制作小籠包及一只只小巧玲瓏的餃子，於是又停了下來，似乎在研究餃子的包法。

英國《每日鏡報》觀察到，英女王到達豫園走下汽車時，她的鼻孔抽動了一下，因為空氣中充滿了各種氣味，調味香料、大蒜、茶，特別是刺鼻的香煙味。英女王所到之處，人們都發出歡呼聲，直喊她的名字。她在出國訪問中，難得看上去這麽開心。

《每日郵報》也引述英女王隨行人員說，「女王出國訪問，從來沒有像這次這樣高興過」。

1986年10月15日，英女王在上海參觀訪問

  • 【細節8】出借不列顛號搞公關

訪華前一周，英女王已同意在她國事訪問中國期間，將王家遊艇「不列顛號」借給英國一些企業家，希望它能成為公共關係方面的一件重要武器。英國《泰晤士報》指出，搞這種公共關係的目的，是為了增加同這個世界人口最多國家的貿易。

報道稱，英女王在北京同中國政界領導人會晤時，不列顛號將在上海附近的長江口巡遊一天。25位英國高級企業家將在船上主持同中國的高級貿易官員討論會。

英女王當時還在不列顛號的餐廳舉行宴會，招待約50位中國和英聯邦來賓。

  • 【細節9】在西安兵馬俑頻頻發問

到訪西安時，女王在秦俑館內有幾則有趣的對話：

在一號坑中部，剛出土的兵馬俑東倒西歪，破碎不堪，菲臘親王對英女王說：「看起來修復一匹馬比制作一匹馬要困難得多。」女王說：「是的，考古工作辛苦而高尚。」

站在秦俑館的觀禮台上，英女王指著一匹匹陶馬問道：「這些馬為什麽不備鞍具？」

解說員回答：「原鞍具經考證是皮革制造的，被歷史上一場大火焚毀了。」

「秦始皇為甚麽不用銅來塑造他的戰馬呢？」英女王的這個疑問在銅車馬館迎刃而解。她對銅車馬的四匹銅馬左端詳右端詳，露出一副不可思議的模樣。女王問：「馬有靷繩嗎？靷繩在哪兒？靷繩怎樣套環？」

香港《文匯報》指出，英女王本來就是一位出色的騎手，因此兩千多年前秦始皇的馬引起她濃厚興趣，絕非偶然。

1986年10月16日，英女王和菲臘親王在西安參觀兵馬俑

  • 【細節10】「萬里之行」深受感動

1986年10月18日，英女王乘不列顛號遊艇離開廣州，結束了她的中國內地之行。

美聯社當時總結報道稱，英女王12日抵達北京，然後又到上海、西安、昆明和廣州，行程5400公里，按照中國的傳統說法真可謂「萬里之行」了。

英女王秘書在被問及，英女王對北京、上海、西安、昆明四個城市哪個印象最深時答道，很難說哪一個印象特別深。例如在北京，所受到的歡迎是很現代化，很正規而隆重的；而在上海，歡迎儀式讓人覺得新奇和興奮；在昆明，則可以更接近大量的市民。

路透社報道，英女王一行乘坐不列顛號起航去香港後發表聲明，表示她希望這次訪華「確定我們兩國之間熱情友好關係的發展」。她說：「訪問期間，我們所到之處都受到了友好的歡迎和接待，我們深受感動。」

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責任編輯：連兆鋒

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