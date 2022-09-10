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中秋節賞月攻略 8年最圓還有木星伴月

社會熱點 14:25 2022/09/10

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中秋節賞月攻略 8年最圓還有木星伴月

中秋佳節至，賞月正當時。今年中秋節有若干特別之處，中秋月亮不但是8年來最明亮，而且還有木星伴月。木星伴月可以在中秋翌日追月當晚看到。

今年的中秋月將是8年來最明亮的。中國氣象局9月7日消息稱，今年的中秋月會是8年來最明亮。

原因是中秋之前，在9月8日2時19分，月亮剛剛通過近地點（距離地球最近的點），月圓時與地球相距只有364563公里，月亮的視直徑最大。

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今年中秋還有木星伴月，在9月11日23時17分，木星與月亮會出現在同一經線上，相距約3個月亮的視直徑那麽近，而且木星的視亮度為12年來之冠，耀眼奪目。

今年月亮最圓的時刻，是中秋當天，9月10日17時59分，正值黃昏，當太陽落山後不久，月亮會從正東略偏南的方向升起。

俗語有云：「十五的月亮十六圓」。然而今年在中秋節當天就能見到皎潔圓月。

中科院雲南天文台專家表示，今年中秋節十五的月亮十五圓，也就是中秋當天，人們可欣賞到農歷八月最圓月，預計最圓時刻將出現在17時59分左右。

其實「十五的月亮十五圓」這一現象並不少見，去年最圓月就曾在中秋當天如約出現在天際，今年和明年也會如此。

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責任編輯：連兆鋒

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