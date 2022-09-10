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中秋節9個冷知識你要知 古人怎樣過浪漫中秋？

社會熱點 14:51 2022/09/10

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中秋節9個冷知識你要知 古人怎樣過浪漫中秋？

中秋節到，又是時候吃月餅賞月。今年中秋節和教師節同時出現在9月10日這一天，這種巧合本世紀僅有三次，實屬罕見。而且中秋月亮是8年來最圓，並有木星伴月可在追月夜看見。作為中國古老節日，中秋節還有很多有趣冷知識！

  • 中秋節是怎麽來的？

傳統節日的由來，往往源於人們的生活需求。中新社引述山東社會科學院文化研究所副研究員鄭艷說，目前學者們對中秋節的起源與形成有著各種的見解。

總括來看，中秋節與舊時人們對於月亮持續的重點關注有關，而對於月亮的這種關注則來自於人類生存的需要。中秋節祭月、拜月的習俗一說與秋祀有關，即秋季谷物成熟向土地神報告豐收，而中秋節祭月活動是秋報的遺俗；一說與福壽延綿和多子多孫的訴求有關。

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  • 中秋節為何又叫團圓節？

中秋節的主要寓意在於慶祝豐收，家庭團聚，以及提倡人際交往等。其中，家庭團聚與人際交往是中秋節的主要內容，所以中秋節又名「團圓節」。

過節時，人們互贈月餅、瓜果等，象征著親友間美好的祝願，擴大個人與家庭、社會之間的情感聯系。文人雅士則善以詩詞為饋贈表達祝福或是懷念。

  • 中秋節有多浪漫？

中秋節是一個極富浪漫色彩的節日。鄭艷說，在中華傳統文化中，月亮一直是光明、溫柔的象征。靜謐的秋夜，望月而立，與月對話，這種人與自然的和諧是中國人特有的浪漫。

朗朗星月夜，望之生情，又有閒趣，下筆生風或是互相和韻一番，更能增添中秋夜的滋味，比如李白與月同歌舞，有月亮、有美酒、有才情，自是人間好風光。

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  • 古人如何過中秋

中秋節的很多習俗溫馨又富有人情味。宋朝的中秋節是一個世俗狂歡的節日。往往八月十五還沒到，街上許多店鋪開始售賣新釀的美酒，人們爭相登樓賞月，酌酒高歌。

鄭艷提到，中秋習俗主要包括祭月、拜月等與月亮有關的信仰習俗，也有賞月、玩月等娛樂習俗，再有就是互贈月餅、瓜果等禮物以及合家團圓的習俗。

此外，中秋節放假自古有之。據《東京夢華錄》記載，宋朝中秋放假一天，以後朝代大多沿襲。

  • 月餅有甚麼小故事？

月餅又稱「團圓餅」，是明月和團圓的象徵。據考證，月餅約產生在明代。鄭艷解釋，宋代文獻中雖提到「月餅」之類，但不是中秋節所特有，直到明代文獻出現了關於中秋月餅的大量記載。

比如，據沈榜《宛署雜記•民風》「八月饋月餅」條記載，明代無論士紳官宦，還是庶民百姓，在八月都要做面餅相互贈送，餅大小不等，叫做月餅。

再有，市面店鋪的月餅用果仁、果脯做餡，形狀多樣，有的一塊就值幾百錢，可知此時的月餅為在八月里為中秋節特制的，成為各家送人的禮品。

後來，月餅又有了南北之分，據《北平歲時志》記載，京城內廣東店、蘇州店賣南式月餅，滿洲餑餑鋪賣北式月餅。

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  • 中秋還有哪些應景美食？

包括月餅在內，中秋時應景的美食其實不算少。

如前所言，中秋節吃月餅的習俗要遲至明朝才盛行，而在此之前的中秋食品，主要以應時的瓜果（比如西瓜、蘋果等）為主。

各地也有一些不同的中秋食俗傳承至今。鄭艷舉例，比如山東即墨吃「麥箭」，這是一種用白面攤成的煎餅，再加上肉餡或素餡，用秫稭卷成筒狀蒸熟，吃時加上調料。

  • 哪些傳說與中秋有關？

關於月亮的傳說故事也帶有很多奇妙色彩，比如拜月之俗，據說起源於一個月光可為「照美鏡」的故事。

此外，有說法稱，月中嫦娥以美貌著稱，故少女拜月，願「貌似嫦娥，面如皓月」。故事很美，願望也美。

  • 中秋節與秋分節氣有啥關係？

中秋是秋天的節日，很多習俗都與秋季的時令生活有著密切關係，尤其是秋分。秋分是一年農事活動中很重要的時間點。從歷史來看，承擔「秋報」功能的秋分曾是傳統的祭月節。

鄭艷表示，早在周朝就有春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天的習俗，其祭祀的場所分別稱為日壇、地壇、月壇、天壇。

但是一般認為，祭月時會期待比較圓滿的月亮，而秋分的日期每年都不相同，不一定有圓月，所以逐漸將祭月的時間固定在八月十五。

  • 這個節日何時確定？

鄭艷說，大概說來，古代二、八月的春、秋分迎暑寒之氣，因而祭日月成為歲時禮儀傳之久遠。隋唐以來，中秋賞月玩月成為文人時尚。宋代，以賞月為中心的中秋節俗形成，中秋成為世俗歡愉的節日。

明清之後，以賞月為中心的文人風尚減弱，普通民眾的功利性願望以及世俗情感成為中心，中秋也成為民眾時間生活中的重要節點。

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責任編輯：連兆鋒

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