▲ 中秋月圓 國家航天局：嫦娥六號基本完工準備奔月

中秋節之際，國家航天局公佈中國探月工程新進展：嫦娥六號月球探測器生產工作已基本完成，而探月工程四期任務已獲國家批復，目前進展順利。嫦娥六號原是2020年嫦娥五號任務的備份探測器，具備到月球表面採集月壤返回地球能力。嫦娥六號預計明後兩年內發射，料到月球背面收集讓本，為中國與俄羅斯聯合建造國際月球科研站做前期準備工作。

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央視周六（10日）報道，探月與航天工程中心主任劉繼忠表示，探月工程四期任務已獲國家批復，目前進展順利。探月工程四期包括嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號任務，這三個任務會在未來10年之內陸續實施。

劉繼忠稱，嫦娥六號產品基本上已經生產完畢，考慮到為了我們對月球能有更好的認知，結合嫦娥四號第一次到月背，因此我們經過前期的工程師、科學家論證，我們也考慮到月球的背面採樣返回，那這個樣品也是更加的珍貴。

他介紹，探月工程四期目前進展順利，嫦娥七號正在研制中，後續會對月球探測南極，還將建立國際月球科研站的基本型。

劉繼忠說，這些任務的目的，是為建月球的科研站打下基礎。「因此這裏有很多的技術需要去攻關，同時需要對月球的能源要去勘察，挑戰非常大，但有前面的基礎，有我們一支非常優秀的隊伍，我相信我們都能取得成功。」

根據中國國家航天局公佈的計劃，探索月球南極會由嫦娥六號和七號來完成，而嫦娥八號會做一些關鍵技術的月面試驗，為建設月球科研基地做一些前期探索。

嫦娥六號如何在月球背面「挖土」？

研制月球採樣設備需要攻關不少難題，比如如何保持月壤樣品罐子的真空狀態、採樣設備如何適應月球表面的高溫工作環境等。

中國探月工程三期總設計師胡浩指出，由於著月面積很小，嫦娥五號究竟會落在巖石上還是土坑中，很難預知，因此，月壤採集器需要適應更為寬泛的採樣環境，確保即使著陸在地質堅硬處，也能採集到樣品。

據悉，嫦娥五號任務採用了表取和鑽取兩種「挖土」模式。胡浩透露，科研團隊其實設計了「鏟」和「抓」兩種表取採樣方法，由於鏟取順利，團隊沒有再用抓取模式，鑽取主要針對較硬的地質，需保證「鑽得進去，兜得上來」。

相比嫦娥五號在月球正面採樣，嫦娥六號任務面臨通信難題。胡浩指出，在月球背面無法實現電波傳輸，需要借助中繼衛星，這意味著信息傳輸要「拐個彎」才能到達地球，傳輸環節增加，可能會導致一定誤差。

另外，嫦娥五號約48小時的「挖土」「打包」過程中，月地通信始終暢通，地面可以實時監測探測器情況。胡浩稱，這在月球背面難以實現，中繼衛星不可能始終位於上方將信息傳回，地面科研人員無法每時每刻掌握嫦娥六號的執行情況，這些都可能給任務帶來風險。

嫦娥六號國產化率又提高

據悉，中國探月工程的國產化率如今已經十分可觀。胡浩曾做過統計，嫦娥一號任務的國產化率超80%，但進口器件所佔經費也超80%，嫦娥五號任務中，國產化率達95%以上，引進器件所佔經費大幅下降，約20%左右。

胡浩指出，這十幾年的研制過程中，中國電子器件發展很快，對進口器件的替代效果明顯，嫦娥六號雖然是嫦娥五號的備份，已形成產品，但從目前情況看，國產化率又有進一步提高。

他強調，航天雖然是高技術高風險的複雜系統，但它終歸是制造業，必須有器件、有材料、有設備，需要各方面的大國工匠，同時也能為國家帶來實質發展。

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責任編輯：連兆鋒