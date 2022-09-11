內地增1138宗本土病例 北京高校再爆感染群組

內地上周六（10日）新增1138宗本土病例，包括179宗確診及959宗無症狀感染。北京再出現高校感染群組，新增10宗本土病例，大部分來自中國傳媒大學。當局指，已對該校進行臨時封控，學生足不出宿舍。

據通報，北京新增感染者中，9人來自中國傳媒大學，首宗報告病例是通過發熱門診篩查發現，其餘8人為隔離觀察人員；北京化工大學昌平校區則再多1宗無症狀感染。連同早前出現感染病例的中央民族大學附屬中學，北京自本月初以來共3間學校出現聚集性疫情，涉及昌平、海淀和朝陽區。

北京高校內現確診 當局要求學生返京後7日內不聚會

國家衛健委：無疫情地區要展開常態化核酸檢測

朝陽區副區長孟銳表示，發現疫情後，已對中國傳媒大學進行臨時封控，學生實行網格化管理，足不出宿舍。同時加強周邊重點區域管理，適當擴大核酸檢測範圍。對周邊梆子井學生公寓、中傳國際交流中心、北京第二外國語學院以及鄰近的珠江綠洲家園小區進行臨時封控，並進行全員核酸採樣。

正值內地中秋小長假第二天，北京市衞健委繼續倡導就地過節，減少跨市活動，堅持不去7日內出現本土疫情的地區。進返京人員要開展3天2檢，抵京7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。

全國方面，西藏新增267宗本土病例，四川有187宗。廣東新症回落至25宗，深圳佔20宗。

責任編輯：易燕丹

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