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內地男星李易峰陷嫖娼醜聞 北京警方：已行拘（更新版）

社會熱點 12:01 2022/09/11

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網絡近日流傳內地男星李易峰疑因嫖娼、肇事逃逸等問題被封殺，最高檢察院等多個機關刪除所有與他相關的信息。李易峰原定昨（10日）晚在央視中秋晚會獻唱《但願人長久》，亦遭到除名。

*更新北京警方通報

「平安北京」今日通报，北京警方在偵破一宗違法犯罪案件中，將演員李某某（男，35歲）查獲，該人多次對嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。經總台央視與相關部門核實，演員李某某為李易峰。

突遭央視中秋晚會除名

早前就有消息指，李易峰原定2日在杭州出席活動，最後卻無預警宣佈取消。當時有網民爆料稱李易峰疑涉嫖妓被捕。但李之後在直播中稱人在北京，因防疫要求才未能去參加活動，惟未正面回應涉黃傳聞。

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隨後再有網民宣稱，得到公安消息證實李易峰將被封殺。另有人發現李易峰以形象大使身分，為最高檢察院拍攝的公益影片，已被官方從微博中被刪除；中國電視金鷹獎及華鼎獎的官方微博同樣清空其相關內容。

而央視此前預告的中秋晚會節目表中，李易峰原定亮相演唱《但願人長久》，但央視新聞APP發布正式節目表顯示，節目出現調動，李易峰遭除名。事件瞬間引發輿論熱議，登上微博熱搜。

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李易峰工作室昨晚發文否認傳聞，要求相關用戶刪除謠言，並稱已委託律師處理取證；但未有回應央視中秋晚會除名一事則。不過有網民發現，有關聲明很快遭到微博屏蔽，「李易峰聲明」、「李易峰發長文」等詞條也被微博刪除。而李易峰遭「封殺」後，被發現多次登入微博，但迄今未闢謠說明。

現年35歲的李易峰，在微博坐擁逾6000萬粉絲，2007年參加選秀節目獲注目出道，2014年主演電視劇《古劍奇譚》走紅。2016年，李易峰憑藉與馮小剛、吳亦凡合作電影《老炮兒》，獲第33屆大眾電影百花獎最佳男配角獎。

責任編輯：易燕丹

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