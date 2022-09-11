月餅太多怎麼辦？內地逾六成民眾這樣處理

內地市場上的月餅銷售一年比一年火爆，截至2022年，月餅銷售規模八年間成長超過八成，但有六成多的民眾家中月餅根本多到吃不完。面對堆成山的月餅，近九成消費者會當作零食或早餐，少部分人則直接丟棄。

市調機構艾媒諮詢預估，2022年內地月餅銷售額將達人民幣243.8億元，比2015年呈長約85%。8年間，月餅銷售規模按年保持正增長。2021年以來，月餅銷售規模年增速連續兩年提升。

《上觀新聞》報導，大多數消費者買月餅的熱情比吃的高，往年中秋節只有三成多消費者能吃完月餅，超六成消費者吃不完或基本沒吃。

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那麼剩下的月餅怎麼辦？調查顯示，63.5%的受訪者會把月餅當零食，24.4%會當成早餐吃。另有2.9%的消費者會變著花樣把月餅做成料理，不過也有近1成消費者選擇扔掉。

多城推月餅捐贈、餅盒回收活動

為避免浪費，近年內地多個城市開展月餅捐贈活動。上海綠洲公益發展中心2021年發起「月餅零浪費大募集」活動。據該組織年報，活動在1個月內募集到約5.92萬個月餅，有2.96萬人次受益。

另隨著消費者環保意識增強，近七成人表示，希望購買的月餅包裝盒可以二次利用成為收納盒；只有3.2%的消費者選擇直接丟棄。

多地亦啟動月餅盒回收活動，自2004年起，廣東中山、東莞兩地已連續多年開展月餅盒回收活動。中山10年間回收月餅盒超179萬個，東莞6年間回收月餅盒近300萬個。2019年至2021年，澳門環保局3年累計回收月餅盒近5萬個。

責任編輯：易燕丹

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