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上海商場傳疫後空置率超三成 正大集團：與事實不符僅25%未租出

經濟脈搏 14:07 2022/09/11

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近日網傳上海商業產業疫情後元氣大傷，空置率直線上升，陸家嘴知名商場「正大廣場」三分之一店舖關門，引發廣泛關注。正大集團隨後表示，消息與事實不符，商場大規模改造的進度雖然因疫情延緩，但全場出租率達75%。

「克而瑞資管」上月對上海20多個商業項目實地調研後指出，重點項目平均空置率達9%，顯著高於北京、廣州、深圳以及杭州和武漢等熱點城市。其中，正大廣場整體空置率最高，達到34%，超過三分之一的店鋪迄今仍未營業。

此後，「上海商場空置率超三成」、「陸家嘴也淪陷了，1/3的店鋪關門」等話題在網上引發熱議。

正大集團：預計年底出租率達九成

上觀新聞報導，多家自媒體引用相關調研文章的數據，並對其中部分數據掐頭去尾，但通篇文章並無提到上述結論。

報道指，「克而瑞資管」的數據來自計算空置商鋪的數量。報告負責人坦言，由於商場具體商鋪的面積數據難以獲取，只能通過逐層數鋪面的方法來統計。但統計中已剔除有圍擋（即已有商戶簽約）的商鋪，其調研的「空置率」是「空鋪無品牌圍擋數/總鋪數」。

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不過，有業內人士指出，一般商場的空置率是以空置面積而非空置商鋪數量來計算。曾在某大型購物中心擔任負責人的唐曉虎舉例表示，某商場一個樓面有5家面積約10-20平方米奶茶店、1家至少有3000平方米超市賣場。如果超市關門，5家奶茶店都營業且客流量不低，按商鋪數量來看，這家商場只有1家店關了，空置率似乎不高；但從面積看，空置率非常高，商場能收到的租金很少，經營狀況並不佳。

正大集團表示，受2020年及2022年兩輪疫情影響，部分商戶升級改造進度延緩。截至今年8月，全場出租率達75%（即空置率為25%）。預計年底會有99家新品牌亮相，商場的出租率將達到90%。因此，「正大廣場空置率達到34%」的說法與事實並不相符。

責任編輯：易燕丹

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