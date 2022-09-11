蘭州公交集團負債39億元拖糧4個月 讓員工貸款「出糧畀自己」

甘肅省蘭州市「蘭州公交集團」被揭債台高築，負債39億元（人民幣，下同），從今年6月起，已近4個月發不出工資。集團日前發通告提出讓員工自辦貸款發薪給自己，由公司作保還本還息，引發廣泛關注。市國資委已介入協調集團資金問題。

近日網傳一封致「蘭州公交集團有限公司職工」的告知書，稱用於解決今年6月至9月份職工工資的蘭州農商銀行「金城E貸」薪易貸（專享）定制貸款，由集團提供連帶責任保證，並承擔按月結息及到期還本責任。

蘭州公交集團宣傳部員工證實，該告知書屬實，但當中提及讓職工自行貸款，由集團還本金及利息的方案還在測試階段，「我們公司目前共有8800餘名職工，但這封告知書只發放給了10幾人，旨在徵求職工的意見」。

有員工家屬表示，這是讓職工貸款給自己發工資，還把自己的信用額度搭了進去，質疑「如果企業自己都因為各種原因辦理不下來貸款，那無法還貸的風險又由誰來承擔？」

公司負債率72% 無法申請貸款

集團相關負責人坦言，近年來蘭州公交集團持續出現資金短缺、融資渠道緊張、各項運營成本不斷攀升等問題，導致集團無力發放職工工資。截至今年8月底，拖欠職工工資及社保約5億，其中6月至8月拖欠職工工資約9千萬。

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至於為何不以公交集團的名義進行貸款，該負責人透露，企業目前負債39億，負債率達72%，已無法爭取到融資，亦無法以集團名義申請貸款。前述舉措是與合作的銀行商議後才出此下策，本質上還是「為了給職工發工資」。

針對蘭州公交集團發薪難，蘭州市國資委經濟企業改革科已成立「風險化解小組」協調資金調度。市國資委介入後，企業上周六（10日）已向每位員工下發2000元。

責任編輯：易燕丹

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