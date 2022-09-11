內地百萬果粉搶iPhone14系列 部分型號最快10月下旬才發貨

蘋果iPhone 14系列上周五（9日）開啟預售，內地國蘋果官網湧入大量搶購人潮，電商平台同樣銷售一空，預約人數破百萬。由於搶購人潮過於踴躍，內地iPhone 14 Pro的發貨時間已推遲至10月下旬。

中國證券報報導，iPhone 14系列手機9日晚上8時剛開始預售，就有部分網民反映Apple商店崩了。不少網民也表示，自己已經付完款，但官網仍提示「我們正在等待您的付款」。

各大電商平台的存貨亦幾乎被秒殺，9日晚上8點25分左右，iPhone 14 Plus所有版本在蘋果京東自營旗艦店均已售罄，彼時，僅剩iPhone 14在售。至10日上午，在蘋果京東自營旗艦店內，iPhone 14全系列已顯示無庫存。其中，預約iPhone 14 Pro系列的用戶更已超過100萬人。

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天風國際證券分析師郭明錤指出，iPhone 14線下預購調查顯示，中國地區iPhone 14 Pro系列佔訂單分配約為85%，非常受歡迎。而在發布之前被認為可能會最火爆的iPhone 14 Plus，僅分配約5%的訂單，佔比在全系四款機型最少。

從這次調查來看，今年蘋果的產品分化策略較為成功，iPhone 14 Pro系列獨享的A16、靈動島、4800萬像素主攝等等，都較為打動消費者，而這無疑將帶動蘋果業績提升。

市場研究機搆IDC的報告另指出，從目前內地市場來看，高階手機市場成為各家必爭之地。iPhone 14系列外觀的改變和影像的提升，有望成為近幾年iPhone系列最吸引消費者的賣點。再加上其他不同性能升級，可以幫助蘋果在面對各家安卓（Android）高階機型衝擊時，鞏固甚至繼續提升在高階手機市場的優勢。

責任編輯：易燕丹

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