習近平致電祝賀英王查理斯三世登基 國情動向 17:20 2022/09/11 分享： 分享： 國家主席習近平向英國國王查理斯三世致賀電，對查理斯三世登基表示祝賀。 習近平指出，今年適逢中英建立大使級外交關係50周年，願同查理斯三世國王一道努力，增進兩國人民相互理解和友誼，擴大友好交流和互利合作，加強全球性議題的溝通，造福兩國和兩國人民，為世界和平與發展貢獻力量。 習近平就英女王逝世向英國王室致唁電 英女王的中國廣東緣：曾到廣州種樹吃粵菜 盛讚這款紅茶 英女王1986年歷史性訪華 登長城 看兵馬俑 與鄧小平談笑風生 責任編輯：易燕丹 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 英女王1986年歷史性訪華 登長城 看兵馬俑 與鄧小平談笑風生 2022/09/09 英女王1986年歷史性訪華 登長城 看兵馬俑 與鄧小平談笑風生 習近平就英女王逝世向英國王室致唁電 2022/09/09 習近平就英女王逝世向英國王室致唁電 英女王的中國廣東緣：曾到廣州種樹吃粵菜 盛讚這款紅茶 2022/09/10 英女王的中國廣東緣：曾到廣州種樹吃粵菜 盛讚這款紅茶 英女王廣州行 勞斯萊斯專車原來由這香港商人出錢 2022/09/10 英女王廣州行 勞斯萊斯專車原來由這香港商人出錢 英女王1986訪華盛況 中外傳媒當年如此報道有趣細節 2022/09/10 英女王1986訪華盛況 中外傳媒當年如此報道有趣細節 你可能感興趣 英女王1986年歷史性訪華 登長城 看兵馬俑 與鄧小平談笑風生 12:00 2022/09/09 英女王1986年歷史性訪華 登長城 看兵馬俑 與鄧小平談笑風生 習近平就英女王逝世向英國王室致唁電 16:24 2022/09/09 習近平就英女王逝世向英國王室致唁電 英女王的中國廣東緣：曾到廣州種樹吃粵菜 盛讚這款紅茶 11:26 2022/09/10 英女王的中國廣東緣：曾到廣州種樹吃粵菜 盛讚這款紅茶 英女皇 查理斯 外交 習近平 英國 中國