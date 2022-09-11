習近平致電祝賀英王查理斯三世登基

國家主席習近平向英國國王查理斯三世致賀電，對查理斯三世登基表示祝賀。

習近平指出，今年適逢中英建立大使級外交關係50周年，願同查理斯三世國王一道努力，增進兩國人民相互理解和友誼，擴大友好交流和互利合作，加強全球性議題的溝通，造福兩國和兩國人民，為世界和平與發展貢獻力量。

習近平就英女王逝世向英國王室致唁電

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責任編輯：易燕丹

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