【科技戰】華府據報將擴大對華出口禁令 包括芯片及設備

據路透社報道，多名知情人士表示，拜登政府打算在下個月擴大半導體出口限制，針對的是美國向中國出口、用於人工智能（AI）和芯片製造工具的半導體。

不願具名的上述知情人士說，商務部今年稍早曾致函3家美國公司科磊（KLA Corp）、科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials），現在打算以信函中的限制為基礎發布新規定。

3家公司已公開證實收到商務部來信，信函中，商務部禁止它們向生產14納米以下先進半導體的中國工廠出口芯片製造設備，除非賣方取得商務部許可。

商務部上月也在致輝達（Nvidia Corp）與超微（Advanced Micro Devices, AMD）公司的信中列出這些規定，指示兩家公司停止向中國輸出多種人工智慧運算芯片，除非取得許可。

其中一些消息人士表示，這些規定可能包括針對中國的額外行動。限制措施可能改變，而規則發布時間比預期要晚。

北京方面曾表示，美方的做法是典型的科技霸權主義，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，企圖利用自身科技優勢，遏制打壓新興市場和發展中國家發展，此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序。中方對此堅決反對。

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責任編輯：尹航

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