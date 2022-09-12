李易峰涉嫖娼 Prada等13品牌割席 華鼎獎撤視帝稱號

內地男星李易峰因多次嫖娼，被北京警方行政拘留。華鼎獎組委會隨即宣布取消其視帝稱號，Prada等多家品牌終止一切合作關係，母校四川影視學院更連夜撕下李易峰優秀校友的宣傳海報。

北京警方周日（11日）通報李易峰被行拘的消息後，華鼎獎組委會當晚在澳門宣布，根據《華鼎獎榮譽稱號管理辦法》，決定取消演員李易峰第22屆華鼎獎「中國百強電視劇最佳男主角」和「全國觀眾最喜愛的影視明星」稱號。

李易峰微博一夜掉粉30萬

李易峰的微博帳號一夜之間掉粉三十萬，他的11個商務代言，包括包括HONMA高爾夫、Prada、沛納海（PANERAI）、人頭馬、京都念慈庵、康巴赫、舒適達、王力安防、鴨鴨羽絨、真果粒、六福珠寶等都發文宣布終止與李易峰的一切合作關係。

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巴黎歐萊雅及獵聘APP則通過官方微博，強調與李易峰的代言合作，已於2022年7月到期。

內地男星李易峰陷嫖娼醜聞 北京警方：已行拘（更新版）

中央網信辦：嚴防違法失德明星藝人利用春節晚會、直播等復出

在演出節目方面，QQ音樂、網易云音樂、芒果TV均已下架李易峰的作品。按照此前劣迹藝人所參演的戲劇或綜藝節目遭刪減或下架來看，今年李易峰主演的兩部待播電影《操場》、《動物世界2》也將受到影響。

中國視協：崇德尚藝是文藝工作者基本要求

中國電視藝術家協會今日在微信公眾號發文表示，知名演員作為公眾人物，一言一行都會被社會各界關注，一舉一動都會對社會產生影響，更應模範遵守法律法規，珍惜自己的社會形像。不管曾取得過什麼樣的成就，獲得過什麼樣的榮譽，要是不潔身自好，觸犯法律法規，所謂功名都會煙消雲散，所謂前途都會毀於一旦。

文章呼籲電視藝術工作者把崇德尚藝作為一生的功課，自覺講品位、講格調、講責任，自覺遵守法律、遵循公序良俗，堂堂正正做人，清清白白做事，努力成為真善美的傳播者、先進文化的踐行者、時代風尚的引領者、社會形像的塑造者。

責任編輯：易燕丹

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