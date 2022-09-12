中蒙第二條鐵路聯通 對華出口煤炭可升至每年5000萬噸

蒙古塔旺陶勒蓋煤礦（TT礦）至中蒙邊界嘎舒蘇海圖口岸233.6公里鐵路線上周五（9日）宣布通車，這條鐵路能將每年出口中國的煤礦量提升至3000萬到5000萬噸之間。

據人民網報道，通車儀式上周五上午在蒙古國南戈壁省朝格特策其縣舉行，蒙古國總統呼日勒蘇赫現場發令，首列煤炭貨運列車啟動發往嘎舒蘇海圖口岸。

該鐵路線是蒙古國自主建設的首條重貨鐵路、首條一級鐵路，同時將開闢蒙中第二條鐵路通道。呼日勒蘇赫在通車儀式致辭說：「這是一條蒙古國的發展之路，投資之路，機遇之路。」

數條鐵路計劃與中方口岸對接

報道指，前不久，中蒙兩國已經簽署了甘其毛都口岸跨境鐵路接軌方案備忘錄，這將為開闢蒙中第二條鐵路通道提供法律基礎。目前，蒙古國建設的數條鐵路計劃與中方口岸對接。未來中蒙兩國鐵路網實現互聯互通，將推動中蒙兩國經貿合作水平再上新台階。

綜合法媒報道，距離邊境270公里的塔旺陶勒蓋煤礦儲藏達64億噸，其中約四分之一是用於鋼鐵工業的優質焦炭，其餘為動力煤。多年來，蒙古煤炭一直通過卡車運往中國，導致邊境排長隊和經常發生事故。據蒙古鐵路局稱，新鐵路預計能降低運輸煤礦的成本，從卡車路運的每噸32美元，減至鐵道運送的每噸8美元。

蒙古擴大與中俄貨運物流

蒙古總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）2月訪問北京期間，兩國政府敲定三個主要鐵路項目的中蒙過境點，這些項目均從蒙古礦產豐富的南戈壁到中國，其中就包括連通本次啟用的鐵路線。

美國《外交政策》雜誌（Foreign Policy）5月底曾分析報導，2022年底前蒙古將建成3條具有戰略性重要意義的主要鐵路線，這將有助於擴大與俄羅斯和中國之間的貨運物流聯繫。這一政策對商品市場有著重要的意義，中國和俄羅斯將得以擴大資源貿易（尤其是煤炭和金屬）與加強安全，俄羅斯更可穩健地應對制裁。

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責任編輯：袁瑋婧