中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪昨日（12日）會見將離任的俄駐華大使傑尼索夫。楊潔篪指，雙方在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。中方願同俄方一起，不斷做細做實兩國高水平戰略協作內涵，維護雙方共同利益。

據外交部網站公布，楊潔篪高度評價傑尼索夫為推動中俄關係健康穩定發展作出的積極貢獻。楊潔篪表示，在中國國家主席習近平和穩樓市總統普京的戰略引領下，兩國關係始終沿著正確軌道篤定前行，雙方在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，在國際多邊場合密切協作。中方願同俄方一道，不斷做細做實兩國高水平戰略協作內涵，維護雙方共同利益，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

外交部公布，傑尼索夫表示，在兩國元首親自引領下，俄中關係成果豐碩，雙邊關係達到歷史最高水平，進入新時代。他本人近20年來親身經歷中國在經濟社會發展方面取得的輝煌成就，願繼續為兩國關係發展貢獻力量。

同日，外交部還公布，習近平將在本周對哈薩克和烏茲別克進行國事訪問，並在烏茲別克參加上合組織峰會。俄方表示，普京也將出席峰會，期間普京和習近平將會晤。

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責任編輯：尹航

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