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毗鄰北京 河北三河市1人陽性 今起全域靜默管理4天

社會熱點 10:10 2022/09/13

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北京近日疫情再起，在北京東部的河北三河市今日（13日）凌晨發布消息指，1名北京協查密接人員核酸檢測複核陽性，另有多名北京涉疫場所暴露人員在三河市有行動軌跡，存在疫情傳播風險。三河市今日6時起全域靜默管理4天，並連續開展4輪全員核酸檢測。

三河市要求，保持區域相對靜止。對出入市域的道路、汽車站等實行交通管制，所有客運班線、的士、巴士等暫停運營。市域內承擔疫情防控、安全生產、應急搶險、城市運轉、醫療救治、民生保障、值班值守等緊要任務確需外出的，持有效證件出入，其他車輛和人員嚴禁上路通行。

非必要不流動。全市實行靜默管理，各村街、居民小區只保留1個出入口，由村委會（社區）和責任單位實行24小時值班值守，居民除特殊情況外一律不得外出，確有應急就醫需求的，可及時聯繫所在村街（社區）。各級機關事業單位、醫療機構除承擔疫情防控任務的人員外，其他人員一律居家辦公。

同時，全市除民生保障、物資保供等維護社會基本運行和核心功能的單位外，其他經營場所一律暫停開放或經營。

上海商場傳疫後空置率超三成 正大集團：與事實不符僅25%未租出

責任編輯：尹航

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