中方批美英澳核潛艇合作涉核材料轉讓 本質上是核擴散

國際原子能機構理事會會議第四次協商，一致決定以單獨正式議題形式，討論美英澳核潛艇合作有關問題。中國常駐維也納聯合國代表王群指，美英澳核潛艇合作所涉核材料轉讓問題，本質上就是核擴散，三國必須放棄這一危害全球的舉動。

會議在奧地利首都維也納召開。王群在有關議程通過後接受傳媒採訪，表示在中方主張下，機構理事會連續四次以協商一致方式，決定設置單獨正式議題，專門討論「美英澳核潛艇合作所涉核材料轉讓及其保障監督等影響《不擴散核武器條約》各方面的問題」，挫敗了一些國家企圖劫持理事會的圖謀。

他形容，今次是「維也納精神」對「霸權主義」的勝利，充分反映國際社會對三國核潛艇合作所涉核武器材料轉讓問題的關切，說明美國式「小圈子」在機構不得人心。

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王群強調，美英澳核潛艇合作所涉核材料轉讓問題，本質上就是核擴散，三國必須放棄這一危害全球的舉動。三國核潛艇合作超出現有國際核不擴散體系，也超出機構秘書處的職責範圍，不是三國就可以私自處理，必須由機構成員國來管。希望透過成員國專題討論尋找解決方案，以實際行動捍衛《不擴散核武器條約》，維護國際和平及安全。

美英澳去年9月宣布建立「AUKUS」安全夥伴關係，將助澳洲發展核潛艇，被指是為了抗衡中國在印太的影響力。在北京，外交部曾批評三國此舉加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力，嚴重破壞地區和平穩定。

責任編輯：易燕丹

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