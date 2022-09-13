▲ 習近平將訪撒馬爾罕 中國一項千年技術仍在這絲路名城

中國國家主席習近平周三至周五（14日至16日）出訪中亞，會先後國事訪問哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦兩國，並在烏茲別克斯坦首都撒馬爾罕，出席上海合作組織峰會。這會是習近平自2020年1月以來首次外訪。上海合作組織作為非西方國家的代表性組織，撒馬爾罕也位處亞洲心臟地帶，是絲綢之路歷史名城。撒馬爾罕自古就與中國有許多交集，這座城市至今仍保留着中國過千年前傳到當地的桑枝造紙技術。

撒馬爾罕（Samarkand）位於現代哈薩克斯坦東部，在哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦三國交界費爾干納盆地以西，沿這條水草豐富的綠州通道向東可抵達中國新疆北部天山地區。撒馬爾罕一名也是「肥沃的土地」之意。

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撒馬爾罕城有2500多年歷史。在航海時代以前，撒馬爾罕就是世界的十字路口。馬其頓東征帶來的古希臘文化、古波斯文化、華夏文化、蒙古文化、伊斯蘭文化的影響都在這裏交匯，形成中亞特有的風格。撒馬爾罕古城也是聯合國教科文組織世界文化遺產。

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撒馬爾罕城內，一家造紙工廠至今仍保留8世紀從中國傳來的桑枝造紙工藝。現在這家造紙廠一天大約能製作50張紙，主要做遊客參觀和出售桑紙工藝品生意。

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桑紙雖然取材輕薄但韌性很強，造紙工藝主要分為8個步驟：

首先要將收集的桑樹枝經過一天清水浸泡，直至外層樹皮軟爛。然後，工人通過工具將樹皮刮去，只留下樹枝的纖維部分。纖維經沸煮後晾乾，再用水車推動的石舂搗爛。搗爛後的桑枝纖維放在水中，用篾子篩出一張毛紙片。

繼而將毛紙片移放到木板上，夾在兩層木板中間，用石頭壓平。再將濕潤毛紙片貼在木板上晾乾。最後，用牛羊角或海螺打磨紙片表面直至光滑，一張桑紙才算完成。

中國史籍並無記載造紙術西傳，相關資料主要來自阿拉伯史書。據阿拉伯記載，造紙術從由中國唐朝被俘士兵和工匠帶到撒馬爾罕。

唐朝與黑衣大食（阿拉伯帝國阿拔斯王朝）在公元751年，在距離撒馬爾罕不遠，今天吉爾吉斯斯坦及哈薩克斯坦交界地帶打過一仗，史稱怛羅斯之戰（Battle of Talas），唐軍因內部出現叛亂而失利，一批人成為俘虜，將中國技術傳到中亞。

但近年來有烏茲別克斯坦學者認為，在怛羅斯之戰前，造紙術就以和平方式傳到撒馬爾罕。事實上，不管造紙術是否在怛羅斯之戰後才正式傳入撒馬爾罕，唐朝安西都護府管轄範圍曾擴至費爾干納盆地一帶，與撒馬爾罕相當接近。

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責任編輯：連兆鋒