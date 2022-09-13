經內地文化和旅遊部數據中心測算，2022年中秋節假期，國內旅遊共達到7340.9萬人次，較去年同期下降16.7％，但按可比口徑恢復至2019年同期的72.6％；實現國內旅遊收入286.8億元（人民幣，下同）、年減22.8％，恢復至2019年同期的60.6％。

如與2022年端午節假期相比，中秋節假期出遊人次略降，但旅遊收入不降反升。回顧稍早數據顯示，端午節國內旅遊出遊7961.0萬人次，實現國內旅遊收入258.2億元。

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本地遊為中秋出遊主基調

根據中新網報道，今年中秋假期本地旅遊成為「主基調」，包含探親訪友、戶外休閒、近郊旅遊、鄉村旅遊成為遊客主題；特色農莊、民宿、美術館、博物館等成為假期遊客的重要游憩去處。

透過多家大陸旅遊平台數據顯示，在多地宣導就地過節背景下，出遊人群主要由本地、周邊客群構成。本地景區、主題玩法和鄉村民宿訂單增長顯著，周邊遊熱門城市TOP10為浙江杭州、廣州、江蘇南京、江蘇蘇州、上海、北京、河南鄭州、安徽合肥、江蘇無錫、湖南長沙。

▲ 內地中秋假期出遊人次按年跌16.7% 收入跌22.8%

再根據攜程平台的資料指出，自疫情以後，本地訂單占比呈逐年上升趨勢，今年1到8月本地訂單占比對比2019年同期增長44％，其中一線、新一線城市本地訂單占比漲幅領先，較2019年同期增長5成以上。

中秋未見出行小高峰

此外，據民航局數據指，中秋假期三天，民航旅客運送人次預計達128.3萬人次，全國預計保障各類航班18091班，全國航班正常旅預計為98%，中秋假期未見節日出行小高峰。

責任編輯：李冰琪