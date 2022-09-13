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北京環球影城難敵疫情衝擊 據報開業近一年已裁員25%

社會熱點 13:35 2022/09/13

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受新冠疫情衝擊，北京環球影城在關閉近兩個月、限制入園人數和縮減開放時間後，到訪旅客大跌。美媒報導，園區開業至今近一年，已出現虧損和裁減大約25%員工。

《華爾街日報》引述知情人士報導，在5月至6月北京爆發新冠疫情期間，北京環球影城內的主題公園和兩間酒店暫停對外開放8個星期，並解僱部分員工。另在關閉期間大幅降薪，一些員工也因此自願離職。

知情人士透露，截至8月底，北京環球影城員工人數約為9,000人，比開業時減少約25%，也遠低於當地官員在開園前預估能提供的14,000個就業職位。

NBC環球旗下子公司環球主題樂園及度假村的發言人表示，公司在疫情期間不得不作出艱難的決定，調整了行政和專業人員的配置水平和薪酬，但強調對園區重新開放感到樂觀。

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不過，北京環球影城在6月25日重新對外開放後，根據疫情防控需要，主題公園每周有四天在晚上7點閉園，而不是通常的晚上9點，並在這些日子取消燈光秀。園區亦關閉部分景點、購物區、餐廳等設施，反映了業務量不足。

內地新冠疫情零星散發，國內旅客數量急劇下滑。文旅部數據顯示，今年上半年國內旅遊總人次按年下降22%，旅遊收入下滑28%。而北京環球影城在暑假結束後的9月初，入園遊客亦大跌。園區的應用程序顯示，大部分遊樂設施的等待時間下降至只有5到10分鐘，最長的也只有半小時。

NBC環球母公司康卡斯特（Comcast ）在7月財報電話會議上表示，今年二季度其主題公園業務收入按年增長65%，但這大多得益於美國和日本的遊客人數和遊客支出雙雙增長。北京環球影城二季度營收錄得虧損，在這之中的貢獻並沒有很多。

責任編輯：易燕丹

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