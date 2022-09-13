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出生人口急降 安徽擬開放未婚生育登記

社會熱點 14:52 2022/09/13

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內地出生人口急降，人口老齡化問題嚴重。安徽擬開放未婚生育登記政策，未婚者或可持身份證辦理生育登記。9月2日，安徽省衛生健康委制定的《關於完善生育登記製度的實施意見（征求意見稿）》，向社會公開征求意見。征求意見稿提出，登記人可以在孕後生育前辦理生育登記，未辦理的應在子女出生後及時補辦；登記時，未辦理結婚登記的，應持身份證或戶口簿。

值得一提的是，「生育登記制度」與女性獲得「生育保險」密切相關，開放未婚生育登記政策後，未婚媽媽將可享受包括生育津貼在內的多項生育保險待遇。

國家衛健委：中國人口增速明顯放緩 老齡化程度加深

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出生人口急降 安徽擬開放未婚生育登記

中國人民大學人口與發展研究中心研究員、人口學系主任楊凡指出，對生育登記制度的完善，不僅是實施「三孩」生育政策及配套支持措施的重要舉措之一，也是完善國家生命登記管理制度、健全覆蓋全人群和全生命周期的人口監測體系的重要內容之一，更是強化人口服務體系建設、增強公眾幸福感的重要途徑之一。

2021年6月，《中央中央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》（下稱《決定》）印發，決定實施三孩生育政策及配套支持措施，其中提出「完善國家生命登記管理制度，健全覆蓋全人群、全生命周期的人口監測體系，密切監測生育形勢和人口變動趨勢」。為貫徹落實《決定》精神，強化人口服務體系建設，提升基層服務管理水平，國家衛生健康委於2021年12月印發了《關於完善生育登記制度的指導意見》。

責任編輯：李冰琪

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