拜登簽行政命令擴大美國生物製造 被指應對中國挑戰 京回應（更新版）

繼芯片法案後，美國總統拜登當地時間周一簽署新行政命令，幫助擴大國家生物科技和生物製造。外界認為，美國此舉是要減低對中國的依賴，並應對中國在生物技術方面的挑戰。

*更新中國外交部回應

對此，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，經濟全球化是客觀事實，也是歷史潮流，希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭的原則，不要人為地阻礙全球的科技交流和貿易往來。

美媒報道，拜登簽署一項行政命令，啟動國家生物科技和生物製造倡議，以降低美國對國外的依賴，確保美國能把所有發明創造轉化為產品的能力。這項倡議將在美國境內創造新的就業、建立更加強大的供應鏈，降低美國家庭的生活成本。

白宮表示，將在周三（14日）舉辦國家生物技術和生物製造峰會，討論這項生物技術倡議，並宣布多項投資計劃，以擴大研發和生產力。

白宮指，「生物經濟仍然是美國的強項，同時也是一個巨大的機遇。」如果能夠充分利用生物技術和生物制造的全部潛力，「我們將能夠…製造我們日常生活中使用的幾乎任何東西、藥品、燃料和塑料等，並繼續推動美國的發展」。

拜登呼籲國會盡快通過芯片法案 稱中國正趕在美國前面

拜登簽署芯片法案冀抗衡中國 京：搞限制脫鉤損人害己（第二版）

今年五月，中國發佈首部生物經濟五年規劃，提出發展生物醫藥、生物農業、生物質替代、生物安全四大重點領域。

而拜登的國家生物科技和生物製造倡議被視為《芯片和科學法案》的補充。美國廣播公司（ABC）引述美國政府一名高級官員表示，白宮希望支持在美國研發的生物技術產品的生產，而不是讓美國的創新產品在國外生產。政府的目標是擴大美國的生物製造能力，其他國家，特別是中國一直在積極投資該行業，為美國的領導地位和競爭力帶來了風險。

彭博日前的報道亦指出，美國雖然擁有世界上最強大的生物技術產業之一，並在研發方面處於領先地位，但隨著全球分工的細化，包括治療高血壓、糖尿病的藥物和抗生素等藥品製造業，很多從美國、歐洲和日本轉移到中國。美國國家安全和情報官員，特別擔心美國對中國先進生物製造基礎設施的依賴。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁