習近平出訪中亞 外交部：二十大前最重要的元首外交活動

國家主席習近平周三至周五（14日至16日）將對哈薩克和烏茲別克進行國事訪問，以及參加在烏茲別克舉行的上合組織峰會。外交部今日表示，這是中共二十大前夕展開的一次最重要的元首外交活動，並指習近平將和其他國家領導人就「重大國際和地區問題」等深入交換意見。

習近平出訪的消息引發廣泛關注，這是他自疫情全球大流行後32個月首次踏出國門。

在北京，外交部發言人毛寧在今日的例行記者會上稱，這次訪問是中方在中國共產黨二十大前夕展開的一次最重要的元首外交活動，充分體現了中方對上海合作組織和中哈、中烏關係的高度重視。

對於即將舉行的上合組織峰會，毛寧透露，習近平將與其他國家領導人，重點圍繞上合組織框架內全方位合作、重大國際和地區問題等深入交換意見，凝聚合作新共識。她說，相信上合組織將為促進世界和地區的和平發展事業作出更大貢獻。

毛寧還說，哈薩克、烏茲別克都是中國的友好近鄰和全面戰略夥伴，也是「一帶一路」重要的沿線國家。此次習近平對兩國進行國是訪問，代表中哈、中烏關係進入新的發展階段。

她表示，訪問期間，習近平將分別與哈薩克總統托卡葉夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫舉行會談，就雙邊關係各領域合作和共同關心的國際地區問題深入交換意見。

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責任編輯：尹航

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