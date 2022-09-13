中國信通院今日（13日）發布7月國內手機市場運行分析報告顯示，今年7月，國內市場手機出貨量1990.8萬部，按年減30.6%。1-7月，國內市場手機總體出貨量累計1.56億部，按年減23%。

其中，5G手機1467.2萬部，按年減35.7%，佔同期手機出貨量的73.7%。今年前七個月，5G手機出貨量1.24億部，按年減17.7%，佔同期手機出貨量的79.3%。

從上市機型來看，7月，國內手機上市新機型22款，按年減15.4%。其中5G手機9款，按年減18.2%，佔同期手機上市新機型數量的40.9%。2022年1-7月，上市新機型累計223款，按年減6.7%。

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中國4月手機出貨量按年下降34% 按月跌逾一成

數據還指出，7月國產品牌手機出貨量1828.1萬部，按年減29.4%，佔同期手機出貨量的91.8%；上市新機型18款，按年減25%，佔同期手機上市新機型數量的81.8%；智能手機出貨量1911.7萬部，年減31.2%，佔同期手機出貨量的96.0%。

▲ 需求收縮 中國信通院：7月內地手機出貨量年減30.6%

今年全球智能手機出貨量下滑成趨勢。此前，StrategyAnalytics無線智能手機戰略（WSS）服務最新發布的研究報告指出， 2022年全球智能手機出貨量將年減7.8%，至12.5億部。預計2023年下半年將出現溫和反彈，全年出貨量將回升至2.7%的年增長率。

責任編輯：李冰琪