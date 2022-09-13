評李易峰嫖娼 中國婦女報：光談戀愛不結婚也違反公序良俗

內地當紅男星李易峰因嫖娼被封殺，內地媒體紛紛發文抨擊這一行為。全國婦聯機關報《中國婦女報》則發文批評李易峰嫖娼之外，更稱所謂光談戀愛不結婚等，都是不負責任、違反公序良俗甚至犯法的行為。

中國婦女報昨日（12日）發表評論指，近年明星觸犯法律的事件屢屢發生，萬人追封的頂流偶像一朝跌落「神壇」，亂象令人側目。不管什麼圈、不論什麼星，都要守住法律和道德的底線，加強自我約束。

文章又指，有個別網民認為明星去嫖娼，是滿足個人生理需求又不用負責任的「明智」之舉，這種錯誤的價值觀令人大跌眼鏡。李易峰事件就是一個警示，放縱自己的慾望，不潔身自好，難免自食其果。

文章話鋒一轉，又表示，不管是所謂的「光談戀愛不結婚」，還是以戀愛為名、行其他不軌之事等都是不負責任的行為，違反公序良俗，甚至違法。三觀不正，災殃遲早會來臨。

不過此言論引發網民質疑，網民反問「光談戀愛不結婚」是犯了什麼法，又紛紛指責中國婦女報不為婦女權益說話，卻只會蹭明星事件熱度。

「有時間評男明星，沒時間為真正需要幫助的婦女發聲？對得起中國婦女報幾個大字嗎？」 「明星那些風流事能掛熱搜幾天，民生問題視而不見？」 「不娶老婆違法還是不嫁人違法？婦女報違背婦女意志？」

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責任編輯：袁瑋婧