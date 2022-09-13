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中秋小長假 內地新樓成交面積按年降3成

經濟脈搏 21:51 2022/09/13

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內地樓市維持低迷，今年中秋假期期間（9月10日至12日），重點監測城市新樓成交面積按年下降31.6%。分析預計，市場情緒的修復仍需要時間，當前政策端需發力穩定預期。

滬深活躍度好轉 京穗續跌

中指研究院監測數據顯示，一綫城市中，上海和深圳受政策環境優化、疫情得到有效控制等因素帶動，市場活躍度略有好轉，今年中秋假期新樓成交面積分別較去年同期上漲2%及22%。

北京雖在中秋前後加大樓市促銷力度，多個項目推出中秋特價房源，優惠金額普遍在10至30萬元人民幣，但新樓成交面積按年仍跌37%。廣州中秋新樓成交面積亦較去年同期跌56%。

二綫城市方面，武漢新樓成交4.8萬平方米，是今年中秋新樓成交面積最多的二綫城市，但市場整體熱度依舊不高，觀望情緒濃厚，仍較去年同期下降27%。而長沙、西寧、南京等地的新樓成交面積，年降幅均在七成以上。中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，當前房地產市場情緒仍較為低迷，政策端仍需發力穩定預期。

短期來看，各地因城施策的力度有望進一步加大，「保交樓」相關舉措繼續落地見效，疊加信貸環境的優化改善，政策效果有望逐漸顯現，特別是熱點一二綫城市，購房者預期和置業信心有望逐漸回升。但對於大多數城市來說，市場情緒的修復仍需要時間。

責任編輯：易燕丹

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