美國擬實施一攬子制裁 防止中國對台動武

美國政府據報考慮對中國大陸實施一攬子制裁，以防止其對台動武，並正嘗試與盟友統一立場。台灣則向歐盟展開外交施壓，要求後者採取同樣措施。但消息人士同時懷疑，制裁全球第二大經濟體是否可行。北京已多次表明，台灣問題是中國內政，妄圖挑戰一個中國原則必遭國際社會共同反對，不會得逞。

路透社引述多名消息人士指，相關制裁將是現有的科技限制、貿易限制以外的新措施，但暫時未知細節，估計會針對中國軍方。該問題自俄羅斯2月份入侵烏克蘭後開始討論，在眾議長佩洛西8月份訪台後，情況變得更加迫切。美國正與歐洲、亞洲國家在該問題上進行協調，以統一立場，同時避免觸怒中國。

台灣當局也在俄烏戰爭打響後對歐盟展開遊說，在北京8月份發表新版台灣問題白皮書、重申不放棄對台使用武力後，相關遊說工作加快了步伐。據稱台當局未要求歐盟提供任何具體的東西，而是尋求後者準備好一旦中國大陸動武時可能採取的措施，並希望其私下警告北京，對台動武將面臨後果。

但不論美國正計畫的制裁措施，還是台灣對歐盟的遊說，當前仍處於早期階段。一名美國商務部前高官指，鑒於美國及盟友與中國之間的廣泛經濟聯繫，制裁中國比制裁俄羅斯複雜得多。另一消息人士亦指，對中國這全球第二大經濟體、供應鏈最重要環節實施制裁的概念，引發了是否具可行性問題。

至於台灣及歐盟方面，消息人士指，歐盟迄今迴避就人權問題對中國實施嚴厲制裁，除了梵蒂岡外，整個歐洲都與中國有正式的外交關係，而中國的經濟作用也遠大於俄羅斯。作為「歐盟經濟引擎」的德國，正對台當局的遊說保持警惕，「我不認為俄烏事件從根本上改變了他們（德國）看待中國關係的方式」。

美國白宮、德國總理發言人、中國外交部及駐美大使館均未回應路透的置評請求。

責任編輯：陳建錫

的科技、貿易限制的範圍之外，但

美國為防大陸武力攻台，正考慮對大陸實施制裁，歐盟亦受到台灣的壓力，要求採取同類行動，措施可能有別於西方目前對大陸採取的貿易和科技限制，相關討論目前只在初步階段。 路透社引述消息報道，美國在俄羅斯2月入侵烏克蘭後，開始考慮因應台灣問題制裁大陸，到上月大陸強烈回應眾議院議長佩洛西訪台後，制裁問題有新的迫切性。 報道指，台灣亦在俄羅斯入侵烏克蘭後，開始游說歐洲官員制裁大陸，到近期大陸在台海軍演後，台方立場變得強硬，台灣和歐洲官員亦進行了廣泛的私下接觸。 消息指，台灣未有要求具體的制裁措施，只是希望歐洲為大陸一旦對台動武，制定行動計劃，同時希望歐洲私下警告中方將會面臨後果，但歐盟官員考慮到中國對歐盟的經濟影響大，迴避制裁中國。消息人士指，歐盟的經濟引擎德國對制裁尤為警惕，又指俄烏戰事未有改變德國對德中關係的看法。 美國智庫捍衛民主基金會學者估計，美國對華制裁可能針對解放軍，限制取得對台軍事行動所需科技。