【中國樓市】多地出手盤活存量住房 內地30城實施「房票」政策

今年來，多地政府出台相關政策盤活存量住房，包括鼓勵房企收購滯銷房用作保障安置房、推出房票安置措施等。據不完全統計至少30城探索房票政策，以期拉動市場需求加快推進房地產行業復甦。

濟南國企擬收購3000套存量商品房

上周三（7日），據《濟南時報》報道，濟南市國資委官網於上周一（5日）發布《收購存量房源助力租賃市場——集團公開採購社會優質存量房作為租賃儲備房源》。從同時發布的3份招標公告來看，濟南城市發展集團所屬濟南城市發展集團資產運營管理有限公司將在全市收購3000套商品房，用於租賃儲備住房，項目資金來源為自籌資金。

此事引發熱議，據澎湃新聞報道，除了濟南，浙江湖州也推出過類似的政策。今年8月15日，浙江省湖州市房地產市場平穩健康發展聯席會議辦公室發布《關於持續促進我市房地產平穩健康發展的通知》提到，鼓勵收購滯銷房。對困難房地產企業的滯銷房，鼓勵國有企業收購，作為保障安置用房等。

上周六（10日），河北省邯鄲市磁縣發布的《關於支持房地產業良性循環和健康發展的十條政策措施》顯示，根據磁縣棚戶區、城中村改造需求，可購置存量商品房用作異地安置住房，或者提高貨幣化安置比例，積極盤活存量市場房源。房地產去化周期偏長的項目可申請轉化為保障性租賃住房，避免重複建設。

30城探索實施相關「房票」安置政策

據澎湃新聞不完全統計，僅今年以來，至少包括河南鄭州、江蘇宜興、河南開封、江蘇南京、浙江溫州、江蘇張家港、浙江龍港、浙江海寧、浙江金華、湖北鄂州、浙江麗水、浙江寧波、浙江溫嶺、河南許昌、福建邵武、江蘇江陰、安徽界首、江蘇常熟、河南信陽、四川宜賓、安徽潛山、江蘇儀徵、浙江瑞安、浙江衢州、貴州貴陽、湖北麻城、浙江永康、安徽蚌埠、河南駐馬店、江蘇泰州等30城探索實施相關「房票」安置政策。

報道指出，「房票」安置，通常是指在拆遷安置過程中，對現有住宅房屋徵收貨幣補償方式的一種補充。房票是被徵收人房屋安置補償權益貨幣量化後，徵收人出具給被徵收人購置房屋的結算憑證。也就是說，房票安置並非直接領取安置款，而是拿着房票買房，並抵扣房款。

諸葛找房數據研究中心分析師關榮雪指出，多地政府通過收購、轉化保障房，發房票等舉動對於盤活市場和加速樓市去化具有一定積極意義，除此之外，還能促進其他市場層面的良性發展。首先，收購、轉化保障房既在一定程度上盤活存量房、緩解庫存壓力，又吻合了租賃住房市場多渠道供給和多渠道籌集房源的導向，對保障性租賃住房的供應工作起到很大程度的助力作用；另外，以房票的形式進行安置，可以達到一舉兩得的效果，一方面可以完成對拆遷戶群體的妥善安置，保證居民的合法權益，另一方面，對於提振市場信心、加速去化起到一定的積極作用。

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責任編輯：袁瑋婧