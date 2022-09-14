人大代表提議全面消滅蚊子引熱議 網民：建議社會面清零

有全國人大代表提議全面消滅蚊子，並得到國家衛健委回復，該消息一出在微博引發熱議，網民質疑該代表資歷，有人反問新冠病毒消滅了嗎，並有人嘲諷道「全面」太難，不如改為「社會面清零」。

據人民網報道，對十三屆全國人大五次會議第5749號《關於開展全面消滅蚊子的建議》，國家衛健委近日在答覆中提到，將深入開展愛國衛生運動，全面改善人居環境。強化病媒生物防制技術的研究，以創新技術推動防制工作，探索環境友好、綠色可持續、經濟適用的蚊蟲防控技術，降低蚊蟲密度水平。

國家衛健委回復指，病媒生物防制工作是健康中國建設中一項重要的基礎性工作，從源頭上控制有害病媒生物，降低傳染病通過媒介傳播風險。該單位提到，中國病媒生物防制工作近年來取得長足發展，重點媒介傳染病疫情保持平穩並呈下降趨勢。

衛健委表示，2008年以來，中國重大專項課題支持對重要病媒生物監測和傳播相關病原體檢測技術等展開了研究，在病媒生物（蚊蟲）高效自動採樣裝置、病原體快速檢測技術、媒介效能等方面均取得突破性成果，但在創新蚊蟲控制技術研究方面總體仍較薄弱。

衛健委強調，會連同多個部門推動城鄉環境衛生整潔行動，以城鄉垃圾、污水、廁所為重點，加強基礎設施建設，對老舊小區、城鄉結合部、市場等重點區域場所開展環境衛生集中整治。

上述消息曝光後，登上了微博熱搜榜。截至發稿，相關詞條的閱讀量超過了8900萬次。網民紛紛質疑代表「幹點正事兒不行嗎」「我覺得我也可以當人大代表」，也有人表示支持。

「如果可以把精力從新冠清零轉移為蚊子清零，那對於此代表的建議我是舉雙手雙腳讚成的，覺得蟑螂老鼠蒼蠅也可以同步納入清零計劃。否則，建議專家不要建議。」 「我提議全面消滅亂建議的代表」 「代表是從除四害年代過來的嗎」 「什麼都可以清零，把清零當成基本國策」

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責任編輯：袁瑋婧