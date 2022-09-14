習普會聚焦抗衡西方 專家分析中俄關係微妙變化和合作可能

中俄元首將在烏茲別克舉行自俄烏戰爭後首次面對面會談，美媒分析，會談釋出中方致力與俄發展關係、合作抗衡美國的信號，無論俄羅斯勝敗，都不會影響雙方合作，但可能會決定兩國關係到底是「盟友」，還是「附庸」。俄也可能借著本次會談，向中國商談在能源方面加強合作，並尋求一些援助。

《華爾街日報》指，烏克蘭宣布在本月早些已奪回3,500平方英里領土，俄軍的表現甚至罕見地遭到俄羅斯國營電視台的批評，而本次中俄元首會談正值俄軍在戰爭中遭遇挫折下展開。這使習近平在與普京打交道時佔據上風，但這局面不會影響兩個大國的整體合作，因為中俄在對抗西方這事上仍有共同戰略利益。

中國與俄合作不變，但關注普京政權穩定性

華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻指，中國不會改變進一步發展中俄關係的意願，這是由整體地緣政治形勢決定的，尤其在中美關係惡化的情況下，「如果俄羅斯獲勝，中國將有一個強大的盟友，就算俄羅斯輸了，它也可能成為中國的附庸」。但一些分析人士指，認為俄羅斯戰敗的想法並不現實，當前對戰爭走向下定論還為時過早。北京可能會密切關注俄烏局勢，以及普京政權的穩定性，然後再決定是否會繼續支持他。

在中俄合作方面，該報指，俄羅斯對歐洲石油出口的下降，很大程度上被印度和中國進口俄羅斯石油所抵消。本次元首會談，普京可能尋求推動與中國敲定西伯利亞力量2號（Power of Siberia 2）項目協議，將直接把天然氣輸送到中國。該項目談判曾陷入停滯，但普京近期透露，雙方已就該協議參數達成一致。

俄或尋求中國提供先進芯片等高科技產品

中國三號人物栗戰書上周在東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）也譴責了西方對俄制裁，敦促中俄加強合作以反擊外部干涉，其中提到能源領域。

另外，俄羅斯從中國進口的產品在填補外國品牌留下的市場空白方面也發揮了很大作用，包括汽車、芯片等。普京可能請求中國提供某些高科技產品，例如先進的芯片。但分析認為習近平未必同意，因為北京一直試圖避免捲入西方的對俄制裁。白宮最近表示，並未發現中國協助俄羅斯規避制裁的行為。

責任編輯：陳建錫