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颱風「梅花」登錄浙江後逼近上海 浦東虹橋兩機場停客運航班

社會熱點 22:12 2022/09/14

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颱風「梅花」今日（14日）晚8時30分左右登錄浙江舟山沿海，登陸時中心附近最大風力14級，預計明日凌晨將在浙江平湖到上海浦東一代沿海再次登陸。

受惡劣天氣影響，上海兩大機場下午5時30分後，所有客運航班取消；長三角鐵路預計有超過380班列車停運。

氣象台今年首發颱風紅色預警

中央氣象台預報︰今年第12號颱風「梅花」的中心今晚在浙江省舟山普陀沿海登陸，預計將以每小時25至30公里的速度繼續向北偏西方向移動，即將於明日午夜前後在浙江平湖到上海浦東一帶沿海再次登陸，以後將穿過江蘇和山東，強度逐漸減弱，16日白天移入渤海，逐漸變性為溫帶氣旋。

中央氣象台將颱風預警上調至紅色，是今年首次發布最高級別的颱風預警。

受颱風北側倒槽和冷空氣的結合影響，風雨將波及福建、江西、浙江、上海、安徽、江蘇、山東、河北、河南（東部局地）、遼寧、吉林等11個省市。其中，浙江多地單日雨量將超200毫米，且沿海地區風力強勁，部分海域陣風可超12級。上海發布暴雨黃色預警，預計未來24小時內大部地區將出現強降水。

長三角預計停運列車超過380列

隨著「梅花」逼近，上海截至下午6時30分，已轉移人員約23萬人。浦東機場和虹橋機場所有客運航班被取消。上海地鐵今晚9時起，採取縮短路綫或停運等措施，明日各路綫的首班車或將延遲開出。

鐵路方面，長三角鐵路昨日起已停運滬昆、蕭甬、京滬等普速線部分旅客列車。鐵路部門計劃今日再對杭深高鐵寧波至台州段、寧波地區所有列車（含動車組列車和普速列車）採取停運措施；預計停運列車超過380列。

浙江方面，則緊急轉運近72萬人，寧波、舟山、台州等多地今日停課一天。寧波地鐵全綫網暫停運營，機場取消當天所有航班。長三角鐵路亦調整列車開行方案，對杭深高鐵寧波至台州段、寧波地區所有列車（含動車組列車和普速列車）採取停運措施。

責任編輯：易燕丹

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