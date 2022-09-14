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颱風「梅花」登錄浙江後逼近上海 浦東虹橋兩機場近600班機取消

社會熱點 14:11 2022/09/14

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中央氣象台預計，颱風「梅花」最快將於今日下午在浙江一帶沿海地區登陸，晚間在嘉興到上海一帶沿海再次登陸。受颱風影響，上海浦東機場和虹橋機場取消近600架次進出港航班。

氣象台今年首發颱風紅色預警

「梅花」將以每小時20-25公里的速度向西北方向移動，預計今日傍晚前後在浙江三門到舟山一帶沿海登陸；之後繼續向西北方向移動，穿過杭州灣，並將於今日晚間在浙江嘉興到上海浦東一帶沿海再次登陸。中央氣象台將颱風預警上調至紅色，是今年首次發布最高級別的颱風預警。

受颱風北側倒槽和冷空氣的結合影響，風雨將波及福建、江西、浙江、上海、安徽、江蘇、山東、河北、河南（東部局地）、遼寧、吉林等11個省市。其中，浙江多地單日雨量將超200毫米，且沿海地區風力強勁，部分海域陣風可超12級。上海發布暴雨黃色預警，預計未來24小時內大部地區將出現強降水。

長三角預計停運列車超過380列

隨著「梅花」逼近，上海浦東機場和虹橋機場通行能力將大幅下降，五成以上進出港航班將調減取消，兩個機場共取消進出港航班589架次，其中浦東機場322架次、虹橋機場267架次。

鐵路方面，長三角鐵路昨日起已停運滬昆、蕭甬、京滬等普速線部分旅客列車。鐵路部門計劃今日再對杭深高鐵寧波至台州段、寧波地區所有列車（含動車組列車和普速列車）採取停運措施；預計停運列車超過380列。

另外，浙江寧波、舟山、台州等多地今日停課一天。寧波市還宣布，在防颱風應急響應期間，除機場、火車站、高速卡口、高速服務區等城市「大門」繼續執行現在的核酸查驗要求外，市內暫停執行9月7日起實行的72小時常態化核酸檢測查驗要求，室外採樣點一律暫停運營，直至防颱風應急響應解除。

責任編輯：易燕丹

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