藝人楊丞琳前陣子在中國綜藝節目提到提到「在那裡吃海鮮是一件很奢侈的事」，而她口中的「那裡」被解讀成台灣，引發爭議，受到不少台灣民眾批評。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今日(14日)力挺楊丞琳表示，「憶苦思甜」不是兩岸民眾品味人生經歷時，經常會有的一個情懷嗎？」還抨擊民進黨政客「只是會靠耍嘴皮子來轉移焦點、煽動對立」。

近期有網民挖出楊丞琳之前在節目《還有詩和遠方》中的片段。她在節目中試吃豆腐魚，表示自己第一次嘗試，其他嘉賓問她怎麽沒吃過，她回答：「其實我在台灣沒吃過什麽海鮮，早年家裏的經濟壓力挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那……」

她接著提到，小時候家裡經濟壓力大，從小就出道，替家裡還清債務，「我在台北長大，但是我是廣東人，然後我先生是安徽蚌埠人……我來這節目也是想跟文化圈多交流，覺得可以提升很多，學到很多智慧。」此番言論一出，立即引起網民們的熱議，掀起網戰。楊丞琳隨後也關閉了Instagram和Facebook的評論功能。

▲ 楊丞琳「海鮮說」惹議 國台辦撐：憶苦思甜是常有的情懷

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歡迎鼓勵台灣藝人到中國發展 國台辦：落實同等待遇措施

除此之外，朱鳳蓮進一步強調，中國落實同等待遇措施，歡迎和鼓勵台灣的文藝工作者來大陸參與相關事業，不少台灣演藝人員也都積極參與中國的廣播影視節目創作，在重大文藝活動上演出，在熱門的影視劇、綜藝節目中有精彩的表演，在中國收穫粉絲。

朱鳳蓮也表示，「在中國發展的他們（指台灣藝人）也都主動的承擔社會責任，關注時事，熱心公益，傳播正能量，對此大家是充分的肯定的。」還特別舉例提到，上周四川瀘定地震發生後，她看到數十位台灣演藝人員，都透過社交媒體來發文加油，「這是非常好的。」

責任編輯：李冰琪