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習近平到訪之際 教宗也在哈薩克：願隨時訪問中國

國情動向 15:45 2022/09/14

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習近平到訪之際 教宗也在哈薩克：願隨時訪問中國

中國國家主席習近平周三（14日）展開近3年來首次外訪，前往中亞行首站哈薩克之際，梵蒂岡教宗方濟各也正在訪問哈薩克。對於外界猜測方濟各是否可能在哈薩克與習近平會面，教宗方濟各稱沒有消息可以提供，但表示自己願意隨時訪問中國。

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教宗方濟各周二（13日）抵達哈薩克首都努爾蘇丹，展開3天行程。他先與哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）會面，並會參加當地舉行的世界宗教領袖會議。

哈薩克居民信奉遜尼派伊斯蘭教為主，兩成多基督徒主要信東正教，信天主教比例非常小。方濟各表示此行旨在推動宗教對話，以及和平與團結。他哀怨發生在烏克蘭的戰爭「毫無意義」和「悲慘」，並呼籲世界各方停止加劇冷戰式集團對抗。

教宗方濟各在哈薩克期間，會否與中方人員有任何互動，引起外界強烈猜測興趣。

中國與梵蒂岡並未正式建交，雙方對主教任命議題向來存在分歧，梵蒂岡至今與台北當局保持關係，而台海局勢近日因為美國眾議長佩洛西訪台大幅升溫。逐一敲掉台「友邦」，則是北京向來處理台灣問題的重要手段。

對於會否和習近平會面，方濟各周二向傳媒表示，自己沒有任何相關消息。被問及是否可能訪問中國時，他說：「我時刻準備好去中國。」

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責任編輯：連兆鋒

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