平均每9小時開一間新鋪 星巴克目標2025年中國門市達9000家

星巴克（Starbucks）在全球投資者交流會上發布「2025中國戰略願景」，計劃未來三年，在中國以平均每9小時開一家新店的速度，新增開3000家門市，到2025財年門市數量達到9000家，覆蓋中國300個城市。

星巴克數據顯示，截至2022財年，星巴克中國總共有近6000家門市，註冊會員數達到8500萬人，其中在過去90天內的活躍會員數達到1500萬人。

星巴克全球執行副總裁、星巴克中國董事長王靜瑛（Belinda Wong）表示，隨著中國在2020至2030年間城市化率和中產家庭數量的持續增加，人均咖啡的消耗量也將穩步提升。面對如此廣闊的市場前景，星巴克也將持續加大對中國地區的投資。

星巴克在交會上披露，預計未來三年門市數量增長50%至9000家，公司實現銷售額翻倍、營業利潤為當前四倍的目標，並將註冊會員數擴大至1.7億人，近90天活躍會員數量也較目前翻倍。

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另外，投資額約11億元人民幣的星巴克咖啡創意園，將於2023年夏天在中國昆山正式建成投產。未來三年，公司還將斥資約14.6億人民幣，架構星巴克中國首個專屬的數字技術創新中心。

面對中國咖啡市場開始高速發展，星巴克展現出更主動的態度。但從趨勢上來看，星巴克與其在華主要競爭對手瑞幸咖啡的差距正在不斷縮小。截止今年上半年，瑞幸在國內的門市數已經達7195家，超越星巴克成為目前國內門市最多的連鎖咖啡品牌。

而星巴克最主要市場在上海，受上半年疫情影響較大，營收遭遇重創。星巴克2022財年第三季度報告顯示，中國市場營收按年下滑 40%，門市銷售額年減44%。星巴克的門市增幅也在大幅度下降。截至2022年8月，星巴克全國門店共5824家，年複合增長率在10%左右的水平。

責任編輯：易燕丹

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