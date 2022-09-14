習近平轉抵烏茲別克國事訪問 疫情爆發以來首次外訪（更新版）

新華社報道，當地時間今日（14日）下午，國家主席習近平乘專機抵達哈薩克首都努爾蘇丹，開始對哈薩克進行國事訪問。今日晚間，習近平轉抵烏茲別克進行國事訪問。

這是新冠疫情爆發以來，習近平首次出國訪問。習近平上一次出訪是2020年1月17日至18日到緬甸進行國事訪問。

哈薩克總統托卡耶夫親自到機場迎接習近平，戴著口罩的兩人短暫交談。兩人並檢閱儀仗隊，預計兩人會面時將討論加強兩國全面戰略夥伴關係，並簽署多項協議。

習：訪哈彰顯中哈關係高水平和特殊性

習近平隨後與托卡耶夫會談。習近平表示，新冠肺炎疫情發生以來，這是他首次出訪，就選擇了哈薩克，這彰顯中哈關係的高水平和特殊性，體現雙方深厚情誼。

習近平稱，哈薩克是中亞大國和歐亞地區具有重要影響力的國家，他願重申中國政府高度重視對哈關係，無論國際形勢如何變化，中方始終堅持支持哈薩克維護國家獨立，主權、領土完整，堅定支持托卡耶夫為維護國家穩定和發展採取的改革舉措，堅決反對任何勢力干涉哈薩克內政，中國永遠是哈薩克值得信賴、倚重的朋友和夥伴。

陪同習近平出訪的有：中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅，國家發展和改革委員會主任何立峰等。

外交部早前公佈，14日至16日，習近平將出席在烏茲別克首都撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第20次會議，並對哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦進行國事訪問

外交部發言人毛寧昨日在例行記者會上稱，這次訪問是中方在中國共產黨二十大前夕展開的一次最重要的元首外交活動，充分體現了中方對上海合作組織和中哈、中烏關係的高度重視。

毛寧還說，哈薩克、烏茲別克都是中國的友好近鄰和全面戰略夥伴，也是「一帶一路」重要的沿線國家。此次習近平對兩國進行國是訪問，代表中哈、中烏關係進入新的發展階段。

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她表示，訪問期間，習近平將分別與哈薩克總統托卡葉夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫舉行會談，就雙邊關係各領域合作和共同關心的國際地區問題深入交換意見。

此外，俄羅斯克里姆林宮表示，俄羅斯總統普京與習近平將於周四（15日）會面，討論烏克蘭和台灣等議題。中國外交部則未有公布。

責任編輯：李冰琪