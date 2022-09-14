俄副外長出任駐華大使 精通漢語料年內來華

俄羅斯總統普京簽署命令，宣布外交部副部長伊戈爾•莫爾古洛夫（Igor Morgulov），改任新一任俄羅斯駐華大使。

據俄新社周二（13日）報道，莫爾古洛夫出生於1961年5月4日，畢業於莫斯科羅蒙諾索夫國立大學亞非學院。自1991年開始，莫爾古洛夫就在俄羅斯外交部工作，並擔任過不少職務。他曾於2006年到2009年期間擔任俄羅斯駐華大使館公使銜參贊；之後，他調任俄羅斯外交部亞洲司司長，並在2011年升任為俄羅斯外交部副部長。

據悉莫爾古洛夫精通漢語和英語，也是俄中友好協會的副主席。

近年來，莫爾古洛夫參與了中俄雙邊關係的一系列大事件，並多次就涉華問題發聲。

據「今日俄羅斯」（RT）報道，今年6月，莫爾古洛夫在第七屆「俄羅斯與中國：新時代的合作」會議上表示，俄中年貿易額或將在2022年底達到2000億美元。

曾指香港國安法屬中國內部事務

另據央視新聞報道，2020年7月2日，莫爾古洛夫在參加線上採訪時表示，中國政府頒佈實施香港國安法屬於其內部事務。

莫爾古洛夫說：「我們都尊重中華人民共和國的主權和領土完整，我認為這一點毋庸置疑。那麼我們應該將香港局勢問題視為純粹的中國內部事務。我希望美方可以意識到，兩個有影響力的大國、世界最大的兩個經濟體之間的衝突，既不利於兩國本身，也有損於國際社會。」

早在2017年，就有媒體看好莫爾古洛夫接任俄駐華大使。俄羅斯《消息報》評價說，莫爾古洛夫精通漢語、對華工作經驗豐富。俄羅斯戰略研究所高級研究員弗羅洛娃的評論說，莫爾古洛夫參與了近年來俄中雙邊關係中的一系列大事件，充分地展現出了外交才能和專業素養，是非常合適的駐華大使備選對象。

上一任俄羅斯駐華大使是傑尼索夫，他是俄羅斯著名的外交官，在2013年4月擔任俄羅斯駐華大使至今。

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責任編輯：袁瑋婧





