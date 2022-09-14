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【中國樓市】廣州放寬限價 蘇州調整外地人首置條件

經濟脈搏 18:42 2022/09/14

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內地各省市繼續出手救樓市，廣州據報大幅放寬對新樓放價，允許更大範圍的價值浮動；蘇州市區全域放寬對外地人的首置限制，不再要求提供社保等證明。

內媒消息，廣州已對市內的新樓盤項目備案價進行動態調整，「一房一價」政策由原來按樓棟均價正負6%，調整為可上浮10%、下浮20%，讓房企有更大的加價減價空間，但樓棟均價不能超項目核定線均價。有知情人士證實，黃埔區相關部門已組織房企開會，傳達了有關的政策改動。

在長三角大城市蘇州， 有媒體從市住建局、當地中介與部分售樓處工作人員得悉，蘇州6區（相城區、姑蘇區、吳中區、吳江區、工業園區、高新區）對外地人購買首套物業的政策進行優化，不再需要出示社保證明或個稅證明。相關人士強調，此舉非取消限購，而是僅針對外地人買樓取消相關約束條件。

兩地今年都推出不同政策刺激需求，蘇州對社保繳納年限作了兩次調整，部分區域先行試點取消限購，一些非限購區域（常熟、張家港）的房產，也不再計入家庭限購套數。廣州則是放寬落戶，對擁有全日制本科學歷並有學士學位，年齡40歲以下，在廣州工作有參保記錄者，即可通過人才引進的方式申請入戶。

中秋小長假 內地新樓成交面積按年降3成

【中國樓市】多地出手盤活存量住房 內地30城實施「房票」政策

責任編輯：陳建錫

 

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