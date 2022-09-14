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國常會：決定進一步延長製造業緩稅補繳期限 加力助企紓困

經濟脈搏 20:30 2022/09/14

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國務院總理李克強昨日（13日）主持召開國務院常務會議，決定進一步延長製造業緩稅補繳期限，加力助企紓困；確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造，擴市場需求、增發展後勁；部署進一步穩外貿穩外資舉措，助力經濟鞏固恢復基礎；確定優化電子電器行業管理措施，降低制度性交易成本，更大激發市場活力。

央視新聞報道，會議指出，穩經濟關鍵要保市場主體。對製造業中小微企業、個體工商戶緩繳的所得稅等五稅兩費，9月1日起再延遲4個月補繳，涉及緩稅4400億元（人民幣，下同）。

李克強：繼續出台穩經濟階段性政策 能用盡用快出快落地

【中國經濟】李克強：今年穩經濟政策力度超過2020年

同時對製造業新增留抵稅額即申即退，2個工作日到賬，今年後4個月再為製造業退稅320億元。

會議並決定，對製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等第四季度更新改造設備，支持銀行以不高於3.2%利率投放中長期貸款。人民銀行按貸款本金的100%予以專項再貸款。再貸款額度2000億元，期限1年、可展期兩次。

會議指出，開放是中國基本國策，要加力穩外貿穩外資。保障外貿企業用能、物流等，必要時全力予以支持。抓緊新設一批跨境電商綜試區，更大力度支持海外倉。提升港口集疏運效率，保障產業鏈供應鏈穩定。推動重點外資項目盡快落地。壓實外貿外資大省責任，有關部門加強協調服務。

此外，為提升能源保障能力和促進綠色發展，會議決定，核準已列入規劃、條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目。強化全過程監管，確保安全萬無一失。

責任編輯：李冰琪

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