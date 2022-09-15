上合峰會今揭幕 習近平晤中亞多國元首（更新版）

上海合作組織峰會今日（15日）揭幕，中國國家主席習近平上午與東道主烏茲別克、吉爾吉斯等國的元首會面，討論加強合作和地區問題。習預料與俄羅斯總統普京會面，中國官方未確認消息，路透社最新取得俄國代表團的日程表指，習普二人及蒙古國總統會在當日下午舉行三方會談。

＊更新習晤各國元首

習近平分別與烏茲別克總統米爾濟約耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫，以及土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫會面。習稱，中方支持中亞國家維護國家獨立、主權、安全，反對任何外部勢力干涉內政，加強「中國+中亞五國」會晤機制內合作，支持實施連接中國、吉爾吉斯及烏茲別克鐵路項目，願推動早日開工。

各國元首表示堅定支持「一個中國」原則，支持中方維護國家主權和領土完整，以及在台灣、新疆、香港等核心利益問題上的立場。

哈薩克接待習近平後亦發表中哈聯合聲明稱，政治互信是中哈永久全面戰略夥伴關係的重要基礎，雙方將繼續在涉及國家主權、安全和領土完整等核心利益問題上相互堅定支持。哈方堅定支持「一個中國」原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府

這是習近平疫後首次外訪，他與普京的會面被視為今次的重頭戲，尤其中美關係緊張持續加劇，俄在烏克蘭戰場屢傳失利之下，兩國如何合作備受矚目。至於上合組織擴容也會是峰會的重點，除了伊朗正式加入外，作為觀察員國的白俄羅斯亦已申請加入，另據稱10多個國家有加入意願。

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責任編輯：陳建錫