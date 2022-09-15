上合峰會今揭幕 習近平發表講話稱期待深化合作（更新版）

上海合作組織峰會今日（15日）揭幕，中國國家主席習近平發表講話稱期待出席峰會，並與各國一起深化互利合作，促進上合組織健康穩定發展。習預料與俄羅斯總統普京會面，中國官方未確認消息，路透社最新取得俄國代表團的日程表指，習普二人及蒙古國總統會在當日下午舉行三方會談。

＊更新中俄元首會晤時間

習近平昨日（14日）短暫訪問哈薩克後，當晚乘坐專機轉抵舉辦今次峰會的烏茲別克撒馬爾罕，烏茲別克總統米爾濟約耶夫等到機場迎接。

習隨後發表書面講話稱，中烏全面戰略夥伴關係發展駛入快車道，不僅造福兩國人民，也有力促進地區和平穩定和繁榮發展。他將與米爾濟約耶夫就深化兩國合作及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，共同策劃中烏關係發展藍圖，期待出席上海合作組織撒馬爾罕峰會，同各方一起弘揚「上海精神」。

這是習近平疫後首次外訪，他與普京的會面被視為今次的重頭戲，尤其中美關係緊張持續加劇，俄在烏克蘭戰場屢傳失利之下，兩國如何合作備受矚目。至於上合組織擴容也會是峰會的重點，除了伊朗正式加入外，作為觀察員國的白俄羅斯亦已申請加入，另據稱10多個國家有加入意願。

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責任編輯：陳建錫