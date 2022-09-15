美參院外委會通過「台灣政策法」法案 京提交涉

美國議院外交委員會周三（14日）高票通過「台灣政策法」法案，將交由全院議審。新修定內容包括提供軍事援助等，但移除給予台灣「非北約主要盟友」地位的條款。但該法案仍存在爭議，拜登政府多次傳出嘗試叫停，擔心美國將被迫放棄「戰略模糊」的政策。北京提出嚴正交涉，稱將採取措施捍衛國家主權。

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法案以17票贊成、5票反對在獲得通過，外委會發表新聞稿稱，新法將能夠進一步嚇阻中國侵略台灣，建立完善的制裁機制，足以讓中國因此付出高昂代價。提出法案的民主黨籍議員梅南嫩茲指，兩黨攜手通過法案，代表美國對台灣的支持堅定不移，也反映國會正視自身應在中國威脅下，扮演更重要的角色。

他又指，新法目的不在於挑起戰爭，也不在於加劇跟北京的衝突，而是剛好相反，希望能藉由增加戰爭的代價和風險，以降低台灣所面對的威脅。

新版法案刪走部分爭議條款

根據最新的法案條款，美國將在4年內提供45億美元的安全援助，以加速台灣軍力現代化，但強調這不代表美台恢復正式外交關係、美國未改變對台灣國際地位的立場。同時，法案刪除一些之前引發爭議的條款，包括指定台灣為「非北約主要盟友」、美國在台協會（AIT）處長任命須經國會表決通過等。

有美媒分析，雖然法案獲兩黨不少議員支持，但同樣面臨反對聲浪，後者認為現在不是大幅改變對台政策的時候，擔心因該問題與北京進一步交惡未必是好事。拜登本人及轄下的主要行政官員已罕見地數次表明對法案的關切和憂慮，有分析更認為，即使國會順利通過，拜登是否簽署也很難說。

京：將極大動搖中美關係基礎

在北京，外交部發言人毛寧周四（15日）表示，有關法案如繼續審議推進甚至通過成法，將極大動搖中美關係的政治基礎，對中美關係以及台海和平穩定將造成極其嚴重的後果。強烈敦促美方切實將美國領導人作出的不支持“台獨”的承諾落到實處，停止打台灣牌，搞以台制華，停止推進審議有關法案。

她強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，任何國家都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的決心和強大能力。

責任編輯：陳建錫