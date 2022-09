美參院外委會通過「台灣政策法」法案 但刪去這些條款

美國議院外交委員會周三(14日)高票通過「台灣政策法」法案,將交由全院議審。新修定內容包括提供軍事援助、建議允許台駐美辦事處改名等,但移除給予台灣「非北約主要盟友」地位的條款。但該法案在政壇上仍存在爭議,拜登政府多次傳出嘗試叫停,擔心一旦成法美國將被迫放棄「戰略模糊」的政策。

Taiwan Policy Act of 2022)。共同提出此法案的外委會主席梅南德茲(Robert Menendez)在官方推特上表示,《台灣政策法》改善美國的台灣政策,強化美台雙邊關係,「在面對中國侵略威脅之下,有助於維持穩定的兩岸嚇阻」。

外委會新聞稿指出,《台灣政策法》能夠「進一步嚇阻中國侵略台灣」,法條內更建立完善的制裁機制,足以讓中國因此付出「高昂代價」。梅南德茲表示,美國兩黨攜手通過此法案,不僅代表美國對台灣的支持「堅定不移」,也顯示美國國會正視自身應在中國威脅下,扮演更重要的角色。

BREAKING: #SFRC overwhelmingly approves my Taiwan Policy Act of 2022, which bolsters our Taiwan policy and strengthens our relationship to maintain stable cross-Strait deterrence in the face of the threat of Chinese aggression. https://t.co/n9bACOi6NF pic.twitter.com/VYDskTJKiE

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) September 14, 2022



梅南德茲強調,《台灣政策法》的目的不在於挑起戰爭,也並非升高跟北京政府之間的衝突,而是恰恰相反,盼能藉由增加戰爭的代價和風險,以降低台灣面臨的威脅;此外,美國也希望中國認知到,「中國決定不了美國做什麼、怎麼做」,也無法阻止美國支持台灣人民。

根據《台灣政策法》送審前的條文,美國將在4年內提供45億美元的安全援助,加速台灣軍力現代化。不過,法案中也特別指出,此法不應被理解為美國恢復跟台灣的正式外交關係,也不代表美國政府改變對台灣國際地位的立場。

美國之音指出,《台灣政策法》內涉及象徵意義的條文,例如指定台灣為「北約以外的重要盟友」(Major Non-NATO Ally, MNNA)、將「駐美國台北經濟文化代表處辦事處」更名為「台灣代表處」、要求美國在台協會(AIT)處長任命須經國會表決通過,上述措施曾遭白宮關切。最後外委會通過的版本內,僅「建議」可將辦事處改名為代表處,且未強制要求AIT處長應獲國會同意,亦未直接賦予台灣MNNA的地位。

至於安全援助等實質性的內容多仍保留下來,但下一步也可能「拆分納入」其他法案內,例如《國防授權法》(National Defense Authorization Act, NDAA)。

美國媒體Politico報導,儘管《台灣政策法》獲得兩黨議員支持,但同樣面臨反對聲浪。共和黨議員保羅(Rand Paul)認為,此法讓美國從「戰略模糊」(strategic ambiguity)往「戰略清晰」(strategic clarity)又邁進一步,甚至可能推翻美國的「一個中國」政策;不過,「在沒有審慎考慮可能的後果前,現在還不是時候大幅改變長期的政策」。民主黨議員夏茨(Brian Schatz)亦投下反對票,美國透過此法案給了台灣「主權的象徵」,但這種激怒中國的舉動是否對美國有利,引發質疑。

接下來《台灣政策法》仍需參眾兩院通過,再送交美國總統拜登簽署。不過,Politico報導也稱,法案前途仍黯淡不明,拜登是否簽署也很難說。