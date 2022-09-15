中俄元首料今會面 CNN：普京比任何時候更需要中國

中俄元首預計今日（15日）在烏茲別克的上合峰會期間會面，美媒分析指，隨著俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中持續失利，普京的侵略行動已搖搖欲墜，即使在國內，所受到的批評也正在增加。普京可能比以往任何時候都更需要仰仗北京的支持，透過與習近平的會晤，讓自己有機會贏回一些顏面。

有線電視新聞網（CNN）指，在普京下令軍隊進入烏克蘭前的數周，中俄元首在一場峰會上重申兩國關係，並抨擊北約的擴張。雙方是否談到戰爭話題不得而知，但有件事現在很清楚，7個月後的今天，俄羅斯的入侵並沒有按計劃順利進行。烏克蘭近日宣布已重新奪回逾8,000平方公里領土，比俄羅斯自發動戰爭以來，在所有行動中攻佔的領土還多，對普京來說這是又一次丟臉的失敗，他目睹自己的侵略行動搖搖欲墜，而他在全球舞台上的朋友也愈來愈少。

有分析人士指，普京期望透過與中國的關係向世界證明，盡管受到西方嚴厲制裁，兩國仍維持牢固的聯繫，象徵國際孤立行動並未成功。得到中國的支持，對普京來睿說有巨大的價值，並有助於莫斯科散布在戰爭上一些「俄羅斯版本」的說法，例如將糧食危機歸咎於歐盟制裁，將戰爭的開始歸咎於北約。

但另一些分析相信，中國雖然不想俄羅斯分崩離析，並期望普京政權保持穩定，但不意味著它是俄羅的最好夥伴。國際形勢不穩對中國來說沒有任何好處，北京寧願看到烏克蘭問題消失。中國今次無疑將就與俄羅斯的經濟關係作出進一步承諾，但不會提供後者需要的軍事援助，因為這不符合中國自身利益。

上合峰會今揭幕 習近平發表講話稱期待深化合作

習普會聚焦抗衡西方 專家分析中俄關係微妙變化和合作可能

習近平轉抵烏茲別克國事訪問 疫情爆發以來首次外訪（更新版）

責任編輯：陳建錫