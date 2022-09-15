▲ 習近平獲授哈薩克金鷹勛章 英女王和江澤民也拿過

中國國家主席習近平出訪中亞，獲哈薩克總統托卡耶夫授予金鷹勳章。金鷹勳章是哈薩克國家最高榮譽勳章，旨在表彰為哈薩克國家建設和對外友好關係有傑出貢獻人士。除了習近平，中國前國家主席江澤民，還有剛去世的英女王也曾獲授哈薩克金鷹勛章。

習近平周三（14日）在哈薩克首都努爾蘇丹總統府，接受托卡耶夫授予金鷹勳章，兩國元首合影留念。

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托卡耶夫讚揚習近平領導卓越，中國在此之下消除了絕對貧困，全面建成了小康社會，而習近平提出共建「一帶一路」和構建人類命運共同體的倡議，為推動建設新型國際關係作出傑出貢獻；他提出的全球發展倡議和全球安全倡議，對於解決當今世界面臨的風險挑戰具有重要戰略意義。

習近平致答辭指出，托卡耶夫總統向他授予金鷹勳章，體現了哈方對中哈關係的高度重視，以及哈薩克人民對中國人民的深厚情誼。「我十分珍惜這枚象征兩國人民友誼的勳章。相信在雙方共同努力下，中哈關係將像金鷹展翅高飛，鵬程萬里，更多造福兩國人民。」

哈薩克金鷹勳章設於1995年，1997年曾授予時任俄羅斯總統葉利欽、時任中國國家主席江澤民，2000年曾授予英女王伊利沙伯二世，2004年授予俄羅斯總統普京。德國前總理施羅德、法國前總統薩科齊、西班牙國家卡洛斯、日皇明仁、南韓前總統李明博、土耳其總統埃爾多安等也曾獲授金鷹勳章。

值得一提的還有，托卡耶夫本人在2019年也成為金鷹勳章獲得者。

習近平在哈薩克期間，與托卡耶夫簽署中哈兩國建交30年聯合聲明，宣佈為中哈構建世代友好、高度互信、休戚與共的命運共同體目標和願景而努力。兩國有關部門亦簽署經貿、互聯互通、金融、水利、新聞媒體等領域多項雙邊合作文件。雙方又決定會在中國西安、哈薩克阿克托別互設總領事館。

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責任編輯：連兆鋒