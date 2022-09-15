國常會再核准兩個核電項目 年內已有10台機組獲批

國務院召開常務會議，決定核准福建漳州二期和廣東廉江一期核電項目，要求確保絕對安全。內媒報導，這是年內第二次核准新核電專案。今年以來已有5個新項目、總計10台核電新機組獲得核准，是過去十幾年來最多的一次。

國務院總理李克強周二（13日）主持召開國務院常務會議，指出為提升能源保障能力和促進綠色發展，決定核准已列入規劃、條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電專案。強化全過程監管，確保建設和運行安全萬無一失。

第一財經報道，福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目分別屬於中核集團和國家電投集團，各有兩台核電機組。漳州二期使用的是「華龍一號」三代核電技術，廉江一期則使用CAP1000三代核電技術。

10台機組預計總投資2000億元

在上述兩個核電專案獲得核准之前，國常會於今年4月核准位於浙江、山東和廣東的三個核電新建機組項目，分別為三門核電二期，海陽核電二期，陸豐核電5、6號機組項目，每個項目各有兩台核電機組。

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至此，今年以來已有5個新項目、總計10台核電新機組獲得核准。澎湃新聞梳理報導，今年是繼2008年的14台機組獲批後，十餘年來核電核准速度和數量最高的一年。而每台第三代核電機組投資額約為200億元（人民幣，下同），10台機組預計總投資接近2000億元。

大型核電項目歷來是穩增長的利器。有業內人士表示，多個沿海省份都希望建設更多的核電，因為核電不僅投資大，可快速拉動經濟，而且具有「清潔、低碳、能量密度高」的屬性，同時不受季節和氣候等因素影響，除短暫的換料大修外，能以額定功率長期穩定運行。

今年以來，廣東、廣西、福建、海南、江蘇、山東、遼寧等地紛紛將核電寫入當地經濟發展規劃，並列為2022年工作重點之一。

責任編輯：易燕丹

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